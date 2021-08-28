سياسة
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للمرة الأولى بعهد بايدن.. البنتاغون يجري محادثات مع الجيش الصيني
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي الجمعة أن مسؤولاً كبيراً بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أجرى محادثات مع الجيش الصيني وذلك للمرة الأولى في عهد جو بايدن، مشيراً إلى أنها تركزت على إدارة المخاطر بين البلدين.
للمرة الأولى بعهد بايدن.. البنتاغون يجري محادثات مع الجيش الصيني
وُصفت إدارة بايدن المنافسة مع الصين بأنها "أكبر اختبار جيوسياسي" في القرن الحالي / AA
28 أغسطس 2021

قال مسؤول أمريكي لرويترز الجمعة إن مسؤولاً كبيراً بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أجرى محادثات مع الجيش الصيني وذلك للمرة الأولى منذ تولي جو بايدن الرئاسة في يناير/كانون الثاني مشيراً إلى أنها تركزت على إدارة المخاطر بين البلدين.

وذكر المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم نشر اسمه أن مايكل تشيس، نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الصين، تحدث الأسبوع الماضي مع الميجر جنرال الصيني هوانج شوبنغ نائب مدير مكتب الجيش الصيني للتعاون العسكري الدولي.

وأضاف المسؤول أن تشيس ركز على "إدارة الأزمات والمخاطر".

وتضع الولايات المتحدة مواجهة الصين في قلب سياستها للأمن القومي منذ سنوات، ووصفت إدارة بايدن المنافسة مع الصين بأنها "أكبر اختبار جيوسياسي" في القرن الحالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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