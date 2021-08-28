سياسة
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بسيناريو يشبه أفلام "المهمة المستحيلة".. حقائب توم كروز تُسرق ببريطانيا
سُرقت حقائب لتوم كروز تقدر قيمة محتوياتها بآلاف اليوروهات من داخل سيارة حارسه في إنجلترا، في عملية مثيرة وصفت بأنها ترتقي إلى مصاف سيناريوهات أفلام "المهمة المستحيلة" التي اشتهر بها كروز.
بسيناريو يشبه أفلام "المهمة المستحيلة".. حقائب توم كروز تُسرق ببريطانيا
أثار توم كروز المعروف عنه أن يؤدّي أغلب مشاهد المخاطرة في أفلامه بنفسه ضجّة هذا الأسبوع في منطقة ميدلاندز / Reuters
28 أغسطس 2021

تعرضت حقائب لتوم كروز تقدر قيمة محتوياتها بآلاف اليوروهات للسرقة في إنجلترا، إذ يصور النجم الأمريكي الجزء السابع من أفلام "المهمة المستحيلة"، وفق ما نقلته صحيفة "ذي صن".

وكانت هذه الأمتعة داخل سيارة حارسه الأمني، وقد سرقت ليل الاثنين-الثلاثاء من أمام فندق في برمنغهام نزل فيه، حسب ما أفادت الصحيفة.

وقال ناطق باسم شرطة ميدلاندز الغربية: "تلقينا بلاغاً بسرقة سيارة من طراز BMW X7 في شارع تشرش ستريت في برمنغهام في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 24 أغسطس/آب"، من دون تأكيد هويّة صاحب المركبة.

وقد عثر على السيارة بعد فترة قصيرة، وفق الناطق باسم الشرطة الذي أوضح أن "التحقيق لا يزال مستمرّا"، خصوصا بالاستناد إلى "تسجيلات كاميرا المراقبة في المنطقة التي رُكنت فيها السيارة".

لكن "كلّ ما كان داخل السيارة اختفى"، وفق ما أفاد مصدر صحيفة "ذي صن" متطرّقاً إلى "بعض الأمتعة والمقتنيات" التابعة للممثل البالغ 59 عاماً.

وكشفت الصحيفة أن اللصوص مسحوا واستنسخوا الإشارة المرسلة من المفتاح العامل من دون تلامس في هذه السيارة الفارهة، وذلك على بعد دقيقتين من مركز للشرطة.

وأوردت "ذي صن" أن "هذه الحيلة التي ترتقي إلى مصاف سيناريوهات أفلام (المهمة المستحيلة) سمحت للعصابة بالفرار بالسيارة أمام أعين الطاقم الأمني".

وأثار توم كروز المعروف عنه أن يؤدّي أغلب مشاهد المخاطرة في أفلامه بنفسه ضجّة هذا الأسبوع في منطقة ميدلاندز (شمال إنجلترا).

وقد شوهد وهو يصوّر عدّة مشاهد من الجزء السابع من سلسلة "ميشن إمباسيبل" (المهمّة المستحيلة) التي يؤدّي فيها دور العميل الاستخباراتي إيثن هانت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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