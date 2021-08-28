سياسة
3 دقيقة قراءة
صحيفة: الخلاف بين المغرب والجزائر لا يحمل أنباء طيبة للاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "إل باييس" الإسبانية الجمعة  إن المغرب الكبير تحول من منطقة ذات استقرار ملحوظ إلى "طنجرة ضغط حقيقة" بعد القطيعة بين المغرب والرباط، وأشارت إلى أن التوتر المتصاعد بينهما "لا يحمل أنباء طيبة" للمغرب الكبير ولا لإسبانيا أو الاتحاد الأوروبي.
صحيفة: الخلاف بين المغرب والجزائر لا يحمل أنباء طيبة للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أعلن في مؤتمر صحفي أن بلاده قررت قطع العلاقات مع المغرب / AFP
28 أغسطس 2021

قالت صحيفة "إل باييس" الإسبانية إن التوتر المتصاعد بين المغرب والرباط "لا يحمل أنباء طيبة" للمغرب الكبير ولا لإسبانيا أو حتى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن القطيعة بين البلدين قد تؤثر على تزويد إسبانيا بالغاز.

وأوضحت الصحيفة أن المغرب الكبير تحول من منطقة ذات استقرار ملحوظ إلى "طنجرة ضغط حقيقة" مع إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع الرباط وازدياد التوتر المتصاعد بين الجارتين.

ونوهت بأن تزايد الخلاف والتوتر المتصاعد بين الجارتين قد تمس تبعاته المنطقة بأكملها.

وقالت "إل باييس" إن البلدين يتقاتلان من أجل الهيمنة الإقليمية منذ عقود، وتزايد الخلاف بينهما يرفع من منسوب التوتر في المنطقة التي تشهد أيضاً أزمة سياسية داخلية في تونس، وحالة الحرب في ليبيا، إضافة إلى الانهيار المؤسسي لمنطقة الساحل المجاورة.

وتضيف أن منطقة المغرب الكبير تواجه العديد من الأزمات التي تتطلب استجابات منسقة، لكن ذلك سيكون أصعب بكثير عندما تغيب علاقات دبلوماسية بين بلديها الرئيسيين.

وتقول الصحيفة الإسبانية إنه يخشى أن تؤدي دوامة الاستفزازات إلى نوع من المواجهة العنيفة. مشيرة إلى أنه حتى الآن سجلت بالفعل "تحركات للقوات على الحدود".

وحسب الصحيفة فقد انخرط المغرب والجزائر لسنوات في سباق تسلح مكلف، ففي السنوات الخمس الماضية، كانت حيازتهما للأسلحة تمثل 70% من جميع صفقات إفريقيا.

والثلاثاء أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في مؤتمر صحفي أن بلاده قررت قطع العلاقات مع المغرب لما اعتبرها "توجهات عدائية" لدى الرباط.

من جانبه أعرب المغرب في بيان الأربعاء عن أسفه لقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ووصفت الخارجية المغربية في بيان القرار بأنه "غير مبرر تماماً" وأنه متوقع بالنظر إلى ما سمته منطق التصعيد المسجل خلال الفترة الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us