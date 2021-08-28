سياسة
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بينها السكتة الدماغية.. كيف تحذّر علامات وجه الإنسان من وجود خلل في جسده؟
كيف يمكن للإنسان التنبه مبكراً بخطر اقتراب السكتة الدماغية؟ وما الإشارات التي تظهر على وجهه وتنذر بوجود خلل في جسده؟.. الطبيب الروسي إيفان كاراسيف يقدّم بعض الإجابات.
بينها السكتة الدماغية.. كيف تحذّر علامات وجه الإنسان من وجود خلل في جسده؟
ما الإشارات التي تظهر على وجه الإنسان وتنذر بوجود خلل في جسده؟ / Reuters
28 أغسطس 2021

أشار الطبيب الروسي إيفان كاراسيف المختص في جراحة الأورام إلى وجود علامات قد تظهر على الوجه منذرة بحدوث وشيك للسكتة الدماغية، حسب ما نقلته عنه وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال المختص إن "التغيير في تناسق وجه الإنسان، قد يكون من أولى إشارات التحذير لاقتراب الجلطة الدماغية"، مؤكداً أن كثيراً من الأمراض "تترك بصماتها على وجه الإنسان".

وأكد كاراسيف أن "بشرة الوجه الجافة والمتشققة تعدّ علامة واضحة على إصابة الجسم بالجفاف، ويمكن أن تشير إلى مشاكل خطيرة في عمل الغدد".

من جهة أخرى يشير ظهور عدد كبير من الشعيرات على الوجه عند النساء، سواء في منطقة الفكين والذقن وفوق الشفة العليا، إلى وجود متلازمة تكيس المبايض، حسب كاراسيف.

كما أكد الطبيب الروسي أن "الخطوط الحمراء في بياض العين تشير إلى الإرهاق العصبي والتعب المزمن"، فيما يشير اصفرارها إلى وجود مرض في الكبد"، أما إذا كانت المنطقة المحيطة بالعين وردية شاحبة فهذا "ينذر بإمكانية وجود مشاكل في المثانة والبروستات".

كما يعدّ لون الجلد الشاحب "أحد أعراض فقر الدم"، بينما يشير اللون الأصفر إلى مشاكل في الكبد، ولون الشفاه الأزرق ينذر بوجود "أمراض القلب والأوعية الدموية"، حسب كاراسيف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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