سياسة
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تسريب الموعد المتوقع للإعلان عن سلسلة هواتف "آيفون 13" الجديدة
نقل موقع مختص بشؤون التكنولوجيا عن مصدر مطلع موعد إعلان سلسلة هواتف آيفون 13 القادمة من شركة آبل، ومن المتوقع أن تشمل المجموعة المعلن عنها أربعة أجهزة هي "آيفون 13" و"آيفون 13 برو" و"آيفون 13 برو ماكس" و"آيفون 13 ميني".
تسريب الموعد المتوقع للإعلان عن سلسلة هواتف "آيفون 13" الجديدة
تتطلع شركة آبل العملاقة لإطلاق سلسلة هواتف "آيفون 13" / Reuters
28 أغسطس 2021

تتطلع شركة آبل العملاقة لإطلاق سلسلة هواتف "آيفون 13"، وفقاً للعديد من المؤشرات منتصف شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

ونقل موقع فرونت بيج تيتش FrontPageTech المختص بشؤون التكنولوجيا، استناداً إلى مصدر مطلع، أن سلسلة هواتف "آيفون 13" بأكملها ستكون جاهزة للطلب المسبق في 17 سبتمبر/أيلول، ومن المرجح أن يبدأ البيع من 24 سبتمبر/أيلول.

ومن المحتمل أن تتضمن المجموعة أربعة أجهزة هي "آيفون 13" و"آيفون 13 برو" و"آيفون 13 برو ماكس" و"آيفون 13 ميني".

وقبل تفشي جائحة كورونا اتبعت "آبل" جدولاً صارماً للإطلاق في شهر سبتمبر/أيلول، لكن في العام الماضي وبسبب عمليات الإغلاق كان في الإنتاج عدد من التأخيرات، ما أجبر الشركة على تغيير مواعيدها قليلاً وبدء البيع بعد شهر من موعد الإطلاق الفعلي.

ويتوقع أن تعود الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا إلى جدولها السابق للوباء هذا العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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