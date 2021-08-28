سياسة
2 دقيقة قراءة
هل يحرم رونالدو زميله كافاني القميص رقم 7 في مانشستر يونايتد؟
هل يحرم رونالدو زميله كافاني القميص رقم 7 في مانشستر يونايتد؟ وما الأرقام المتاحة له في النادي الإنجليزي؟ وهل يرتدي الرقم 30 مثلما فعل ميسي في باريس سان جرمان؟
هل يحرم رونالدو زميله كافاني القميص رقم 7 في مانشستر يونايتد؟
يعدّ القميص رقم 7 أكثر القمصان التي ارتداها رونالدو خلال مسيرته الكروية وأقربها إلى قلبه / Getty Images
28 أغسطس 2021

بطموحه اللا متناهي وثقته التي تزيده اندفاعاً يعود البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي رجلاً مشابهاً بالأحلام لذلك الذي وطأت قدماه ملعب أولد ترافورد قبل 18 عاماً، ومختلفاً في الجسد والسيرة.

وصل رونالدو إلى مانشستر يونايتد أول مرة لاعباً نحيفاً بحثاً عن الألقاب، لكنه يعود في سن الـ36 ببنية جسدية خارقة، ساعياً للمزيد من التحديات والأهداف والأرقام القياسية والكؤوس.

ويعدّ القميص رقم 7 أكثر القمصان التي ارتداها رونالدو خلال مسيرته الكروية وأقربها إلى قلبه، فمنذ بدايته في سبورتنغ لشبونة وصولاً إلى يوفنتوس ومروراً بمانشتر يونايتد وريال مدريد، كان الرقم 7 يعني رونالدو.

بعودته إلى مانشستر يونايتد هذه المرة لن يستطيع النجم البرتغالي ارتداء القميص الذي بات في حوزة زميله إيديسون كافاني منذ الموسم الماضي.

في هذا الصدد قال عدد من الصحف الإنجليزية إن الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بدأ بالفعل، وإن كافاني لن يتسطيع التنازل عن قميصه لرونالدو لأن قوانين البريمريغ تمنع تغيير أرقام الأقمصة بعد انطلاق الموسم.

وأشارت الصحف البريطانية إلى أن رونالدو بات أمامه خيارات أرقام محدودة هي: 12، 15، 24، 30، 31، 33، ما يعني أنه لن يستطيع حتى ارتداء الرقم 9 الذي رافقه مؤقتاً في أول موسم له في ريال مدريد، ولا الرقم 28 الذي اشتهر به في سبورتينغ لشبونة. فهل يرتدي الرقم 30 مثلما فعل ميسي في باريس سان جرمان؟

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us