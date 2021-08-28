قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار السبت إن بلاده تمكنت من إتمام عملية إجلاء الجنود والمواطنين الأتراك من أفغانستان خلال أقل من 48 ساعة بواسطة 8 طائرات ومروحيتين.

وفي مراسم رسمية أقيمت بالعاصمة أنقرة لاستقبال الجنود العائدين من أفغانستان، أضاف أقار أن الجيش التركي أظهر للعالم مرة أخرى مدى قوته من خلال نجاحه في إجلاء قواته بوقت قصير من أفغانستان .

وأوضح أقار: "أقمنا جسراً جوياً بين كابل وإسلام أباد لإجلاء جنودنا عبر 8 طائرات نشرناها سابقاً في طاجيكستان وباكستان".

وأكد الوزير أقار أن القوات المسلحة أدت مهامها بنجاح في أفغانستان بما يتوافق مع القيم الوطنية والأخلاقية والمهنية.

وشدد: "نجاحنا في إجلاء جنودنا بوقت قصير من أفغانستان أظهر للعالم مرة أخرى مدى قوة جيشنا".

وقال الوزير إن تركيا جاهزة لإدارة مطار كابل وتشغيله .

وأوضح أقار أن تركيا ساعدت في إجلاء أعداد كبيرة من الجاليات الغربية من أفغانستان، مشيراً إلى أن القوات التركية اكتسبت الثقة في المحافل الدولية كالأمم المتحدة والناتو.

وأشار إلى أن قوات بلاده لديها دور مهم في عدد من الدول منها ليبيا وقطر وأفغانستان والبوسنة.

ومنذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان أجلت دول عدة دبلوماسييها ورعاياها خشية على مصيرهم، وذلك على الرغم من تأكيد طالبان أنها ستضمن حماية جميع البعثات الدبلوماسية الأجنبية.