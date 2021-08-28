سياسة
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تنسيق فلسطيني-أردني-مصري رفيع قبل اجتماعات الأمم المتحدة.. ما القصة؟
أكد قيادي فلسطيني السبت وجود تنسيق عالي المستوى بين فلسطين والأردن ومصر قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ76 في سبتمبر/أيلول المقبل، ورجح انعقاد قمة ثلاثية قريباً بين فلسطين وتلك الدول.
تنسيق فلسطيني-أردني-مصري رفيع قبل اجتماعات الأمم المتحدة.. ما القصة؟
تنسيق فلسطيني-أردني-مصري رفيع قبل اجتماعات الأمم المتحدة / AA
28 أغسطس 2021

قال قيادي فلسطيني السبت إن تنسيقاً عالي المستوى يجري بين فلسطين والأردن ومصر قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ76 في سبتمبر/أيلول المقبل.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في تصريح لوكالة الأناضول إن: "تنسيقاً عالي المستوى يجرى حالياً بين فلسطين والأردن ومصر، ومن المرجح انعقاد قمة ثلاثية قريباً، قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف: "الجانب الفلسطيني متمسك بعقد المؤتمر الدولي للسلام الذي دعا الرئيس محمود عباس لعقده في الاجتماع السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأوضح أن الموقف السياسي الفلسطيني يرتكز على مسألتين أولهما تحرك المجتمع العربي والدولي لإيجاد أفق سياسي ينهي الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

أما الأمر الثاني فيتمثل بـ"توفير حماية أمام تصاعد الجرائم، بخاصة مع رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية (نفتالي بينيت) لقيام الدولة الفلسطينية والانسحاب من القدس"، حسب أبو يوسف.

وأشار القيادي الفلسطيني إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ستعقد الثلاثاء المقبل، اجتماعاً "لبحث المسار السياسي وقضايا الوضع الداخلي" من دون تفاصيل أكثر.

والثلاثاء استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين أو قيام دولة فلسطينية في عهده.

وفي 21 سبتمبر/أيلول المقبل تبدأ الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاتها السنوية في دورتها الـ76.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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