التقى رئيس مجلس الوزراء في الإمارات وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

ووصف بن راشد، أمير قطر بـ"الشقيق والصديق"، قائلاً في تغريدة عقب اللقاء: "الأمير تميم شقيق وصديق، والشعب القطري قرابة وصهر، والمصير الخليجي واحد، كان وسيبقى".

ونشر حاكم دبي صوراً للّقاء الذي جمعه بالشيخ تميم، وذلك عقب يومين من زيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان العاصمة القطرية الدوحة، التقى خلالها أمير قطر.

من جانبها، أوضحت وكالة الأنباء القطرية، أنّ اللقاء بين الأمير تميم وبن راشد تطرّق إلى "استعراض العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، صدر بيان عن القمة الخليجية الـ41 بمدينة العُلا شمال غربي السعودية، مُعلناً نهاية أزمة حادة اندلعت منتصف 2017، بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

ومنذ إعلان المصالحة، تبذل مصر والإمارات من جانب، وقطر من جانب آخر، جهوداً لتطوير العلاقات، بعد سنوات على قطيعة شملت غلق أجواء وقطع علاقات.

وتُعقد قمّة التعاون والشراكة في العاصمة بغداد، على مدى يوم واحد، بالمنطقة الخضراء المحصنة أمنياً، لمناقشة ملفات سياسية واقتصادية وأمنية تتعلق بالعراق والمنطقة.