سياسة
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أردوغان يشيد بمساهمات تركيا والجبل الأسود في إحلال السّلام في المنطقة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ بلاده والجبل الأسود حرصتا على زيادة التعاون بينهما، في ظل التحديات التي تمرّ بها دول العالم أجمع جراء وباء كورونا.
أردوغان يشيد بمساهمات تركيا والجبل الأسود في إحلال السّلام في المنطقة
أقام رئيس الجبل الأسود مأدبة طعام على شرف نظيره التركي رجب طيب أردوغان عقب المؤتمر الصحفي الذي جمعهما / AA
28 أغسطس 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ تركيا والجبل الأسود جزآن مهمان من البلقان وأوروبا، وتقدّمان مساهمات كبيرة لإحلال السلام والاستقرار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الجبل الأسود ميلو جوكانوفيتش، السبت، على هامش زيارته الرسمية لمدينة ستنيي.

وقد أقام رئيس الجبل الأسود، مأدبة طعام على شرف نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وحضر وفدا البلدين المأدبة التي أُقيمت بشكل مغلق عقب المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الزعيمان.

وأشار أردوغان إلى أنّ العلاقات العريقة بين تركيا والجبل الأسود، تستند إلى الصداقة التي كانت قائمة بين السلطان عبد الحميد الثاني، والملك نيكولا.

وأكد أنّ البلدين حرصا على زيادة التضامن والتعاون بينهما، في ظلّ التحديات التي تمرّ بها دول العالم أجمع جراء وباء كورونا.

ولفت الرئيس التركي، إلى أنّ الصداقة تعززت بفضل المساعدات الصحيّة التي أرسلتها بلاده إلى الجبل الأسود، والتسهيلات التي أظهرتها الأخيرة في إجلاء المواطنين الأتراك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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