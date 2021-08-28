سياسة
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لقاءات مستمرة.. العراق: السعودية وإيران ترغبان بقوة في حلّ الأزمات العالقة
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إنّ "اللقاءات السعودية الإيرانية مستمرة، وهي بدأت في بغداد وستستمر"، مردفاً أنّ ما فهموه "من الطرفين أنّ لديهما رغبة كبيرة للوصول إلى نتائج ايجابية لحل المشاكل العالقة بين البلدين".
لقاءات مستمرة.. العراق: السعودية وإيران ترغبان بقوة في حلّ الأزمات العالقة
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أكد أن اللقاءات السعودية الإيرانية مستمرة في بغداد / AA
28 أغسطس 2021

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، السبت، إنّ اللقاءات السعودية الإيرانية مستمرة في بغداد، للتوصّل إلى تفاهمات تُنهي القطيعة بين الدولتين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، بمشاركة 9 دول بينها السعودية وإيران.

وقال حسين، إنّ "اللقاءات السعودية الإيرانية مستمرة، وهي بدأت في بغداد وستستمر"، مردفاً: "ما فهمناه من الطرفين أن لديهما رغبة كبيرة للوصول إلى نتائج ايجابية لحل المشاكل العالقة بين البلدين".

وكانت بغداد قد احتضنت مباحثات مباشرة سرية في أبريل/نيسان الماضي، بين مسؤولي طهران والرياض للمرة الأولى منذ انقطاع العلاقات بينهما عام 2016.

وبشأن عدم دعوة سوريا للمؤتمر قال حسين، إنّ بغداد "لم تشأ طرح مسائل خلافية في المؤتمر"، مشيراً إلى أنّ المسألة السورية "خلافية على الصعيد الإقليمي والعربي والدولي".

وأضاف: "شرحت لدمشق سبب عدم دعوتها للمؤتمر".

واعتبر حسين، أنّ مؤتمر بغداد "استطاع جمع قوى ودولاً مختلفة بين بعضها مشاكل كبيرة إلى حد المقاطعة"، مشيراً إلى "خلق حالة حوارية بدل حالة الصراعات وللعمل المشترك في المحيط الإقليمي وحلّ المشاكل بينها عن طريق الحوار".

وشارك في المؤتمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، وأمير دولة قطر تميم بن حمد، ورئيس الوزراء الكويتي خالد الحمد الصباح، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف.

كما شارك وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وتسعى بغداد، من خلال القمة، إلى تخفيف حدة التوترات في المنطقة وتعزيز التعاون لمحاربة الجماعات الإرهابية وبناء شراكات اقتصادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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