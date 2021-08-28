وضعت سيدة أفغانية، السبت، مولودتها على متن طائرة إجلاء تديرها الخطوط الجوية التركية، كانت متجهة إلى مدينة "برمنغهام" بالمملكة المتحدة.

وذكرت شركة الطيران الوطنية التركية، في بيان، أنّ "سومان نوري (26 عاماً)، جاءها المخاض بعد مغادرتها محطة توقف في دبي، وولدت طفلتها على ارتفاع 10 آلاف متر في المجال الجوي الكويتي عند الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش".

وسُمّيت المولودة "هافا" ومعناه "حواء" من طاقم الطائرة، الذي ساهم في نجاح عملية الولادة في منتصف رحلة إجلاء مواطنين أفغان إلى المملكة المتحدة.

وأوضح البيان أنّ "الحامل أخبرت طاقم الطائرة ببدء آلام المخاض، ومن ثمّ سأل الطاقم عما إذا كان هناك طبيب على متن الطائرة".

ونظراً لعدم وجود طبيب "سهّل طاقم الطائرة الولادة تماشياً مع تدريبهم"، بحسب البيان.

وبعد هبوطها في الكويت كإجراء احترازي، واصلت الطائرة رحلتها نحو وجهتها "برمنغهام" مع الطفلة وعائلتها.

وتأسست الخطوط الجوية التركية، وهي الناقل الوطني لتركيا وأفضل ناقل في أوروبا للعام السادس على التوالي، عام 1933، بأسطول مكوّن من خمس طائرات فقط.

وشهدت نمواً كبيراً لتصبح اليوم شركة طيران عالمية، من فئة 4 نجوم، بأسطول يضمّ 372 طائرة ركاب وشحن، وتسيّر رحلاتها إلى 325 وجهة حول العالم.