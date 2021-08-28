سياسة
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قابلة لحمل الصواريخ.. القوات التركية تستعدّ لتسلّم المُسيّرة "أقينجي تيها"
أفادت وكالة الأناضول، السبت، أنّ عملية التسليم ستتم خلال حفل مخصص لهذا الغرض، دون توضيح تفاصيل حول عدد المُسيّرات الذي سيُسلّم. وطُوّرت مُسيّرات "بيرقدار أقنجي تيها" بإمكانيات محلية ووطنية تحت قيادة رئاسة الصناعات الدفاعية.
قابلة لحمل الصواريخ.. القوات التركية تستعدّ لتسلّم المُسيّرة "أقينجي تيها"
شركة بايكار للصناعات الدفاعية تستعد لتسليم الطائرة المُسيّرة من طراز "بيرقدار أقينجي تيها" للقوات التركية / AA
28 أغسطس 2021

تستعدّ شركة "بايكار" للصناعات الدفاعية، لتسليم الطائرة المُسيّرة الهجومية من طراز "بيرقدار أقينجي تيها" للقوات التركية، غداً الأحد.

وأفادت الأناضول، السبت، أنّ عملية التسليم ستتم خلال حفل مخصص لهذا الغرض، دون توضيح تفاصيل حول عدد المُسيّرات الذي سيُسلّم.

وطُوّرت مُسيّرات "بيرقدار أقنجي تيها" بإمكانيات محلية ووطنية تحت قيادة رئاسة الصناعات الدفاعية.

و"أقنجي تيها" التي تعدّ في مقدمة الطائرات المُسيّرة امتلاكاً للتكنولوجيا الفائقة حول العالم، قابلة لحمل الصواريخ والذخائر المحلية، سواء التقليدية منها أو الموجهة عبر الليزر.

وفيما يخصّ التقنيات المتعلقة بالطائرة، يمكن لـ"أقنجي تيها" التحليق على مدار 24 ساعة متواصلة، بارتفاع يصل حتى 40 ألف قدم.

ويبلغ وزن إقلاع المسيّرة، 6 أطنان، فيما تبلغ سعة حمولتها المفيدة (من الذخيرة)، 1.5 طن.

وزُوّدت "أقنجي تيها" بمزايا تكنولوجيا فائقة مثل رادارات جو جو، وأنظمة مراسلة عبر الأقمار الصناعية، ورادارات تحديد العوائق، وغيرها من المزايا التي تجعلها مميزة بين نظرائها حول العالم.

ويمكن لـ"أقنجي تيها"، بفضل الكاميرات المزودة بها لغرض الاستطلاع والمراقبة، تحديد الأهداف البرية التي قد يغفل عنها قائدها على الأرض، في خطوة تزيد من فاعلية استخدام المسيرة.

وستلعب دوراً مهما في تخفيف أعباء المقاتلات الحربية، حيث سيكون بإمكانها تنفيذ ضربات جوية وقصف الأهداف المحددة، من خلال صواريخ جو جو المصنّعة هي الأخرى بإمكانات محلية.

وبفضل "أقنجي تيها"، ستصبح تركيا إحدى الدول الثلاث الأولى في العالم التي تطوّر طائرات مُسيّرة من هذا النوع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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