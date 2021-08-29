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طالبان تدين الغارة الأمريكية على أفغانستان وتستعدّ لتشكيل حكومة "خلال أيام"، وبعد سنوات من القطيعة.. أمير قطر يلتقي السيسي للمرة الأولى

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طالبان تدين الغارة الأمريكية على أفغانستان وتستعدّ لتشكيل حكومة "خلال أيام"

أدانت حركة طالبان السبت الغارة التي شنتها أمريكا بطائرة مُسيَّرة على عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في أعقاب الهجوم الانتحاري على مطار كابل يوم الخميس. [TRT عربي]

ووصف متحدث باسم الحركة العملية بأنها "هجوم صارخ على أرض أفغانية". [TRT عربي]

وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد إنّ طالبان تتوقع تولّي السيطرة على مطار كابل بشكل كامل قريباً جداً فور رحيل القوات الأمريكية. [TRT عربي]

بعد سنوات من القطيعة.. أمير قطر يلتقي السيسي للمرة الأولى

التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد السبت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأول مرة منذ تولي الأخير الرئاسة وتوتّر العلاقات بين البلدين. [TRT عربي]

جاء ذلك على هامش قمّة بغداد للتعاون والشراكة التي تُعقد على مدى يوم واحد في المنطقة الخضراء المحصّنة أمنياً بالعاصمة بغداد لمناقشة ملفات سياسية واقتصادية وأمنية تتعلق بالعراق والمنطقة. [TRT عربي]

وأفاد بيان للرئاسة المصرية بأنّ "السيسي التقى في العاصمة العراقية بغداد الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر". [TRT عربي]