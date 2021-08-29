سياسة
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موسكو: الضغط الغربي على حركة طالبان يمكن أن يؤدي إلى تطرُّفها
قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان زامير كابولوف إن "موسكو تخشى أن يؤدي الضغط الغربي على طالبان إلى تطرُّف الحركة"، مؤكداً أن بلاده "مرتاحة نسبياً للتغيرات في أفغانستان، إذ كانت على اتصال مع طالبان منذ 8 سنوات".
موسكو: الضغط الغربي على حركة طالبان يمكن أن يؤدي إلى تطرُّفها
كابولوف يؤكد أن "موسكو تخشى أن يؤدي الضغط الغربي على طالبان إلى تطرُّف الحركة" / AP
29 أغسطس 2021

أكد زامير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان أن "موسكو تخشى أن يؤدي الضغط الغربي على طالبان إلى تطرُّف الحركة".

ونقل موقع "روسيا اليوم" المحلي عن كابولوف قوله: "إذا قرر الغرب في المقام الأول، وبشكل عام ما يسمَّى المجتمع الدولي، عزل طالبان والضغط عليها، ففي هذه الحالة أخشى أن يؤدي ذلك إلى تطرُّف الحركة نفسها".

وأضاف: "سيتعين على موسكو بناء علاقات مع الحكومة الجديدة في أفغانستان"، مشيراً إلى أنها "تسعى لذلك منذ 8 سنوات".

وتابع المسؤول الروسي قائلاً: "حقيقة وصول حركة طالبان إلى السلطة أمر واقع، وسيتعين علينا بناء علاقات مع هذا الوضع الجديد ومع الحكومة الجديدة في أفغانستان".

وأكد أن "بلاده مرتاحة نسبياً للتغيرات في أفغانستان، إذ كانت على اتصال مع طالبان منذ 8 سنوات، وبصراحة لم يكن لهذه التغييرات السريعة تأثير واضح بالنسبة إلى روسيا"

وفي السياق نفسه قال السفير الروسي لدى كابل دميتري جيرنوف إن "الدول الغربية لم تناقش مع روسيا إمكانية الاعتراف بطالبان حكومة شرعية في أفغانستان".

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكّنت طالبان من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية، وفي 15 أغسطس/آب الجاري دخل مسلحو الحركة العاصمة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني البلاد ووصل إلى الإمارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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