سياسة
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بلينكن: تركيا حليف مهم في "الناتو" وممتنُّون لشراكتها
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقب مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو إن تركيا حليف مهم بالنسبة إلى بلاده في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وواشنطن ممتنَّة لشراكتها.
بلينكن: تركيا حليف مهم في "الناتو" وممتنُّون لشراكتها
تصريحات بلينكن جاءت عقب محادثة هاتفية مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو
29 أغسطس 2021

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن تركيا حليف مهم بالنسبة إلى بلاده في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وواشنطن ممتنَّة لشراكتها.

وأكَّد بلينكن عبر تويتر السبت أنه بحث مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو عملية الانسحاب من أفغانستان والتعاون الثنائي.

وأضاف: "تحدثت مرة أخرى اليوم مع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو حول جهودنا المشتركة المستمرة لضمان إجلاء آمن ومنظم من أفغانستان".

وتابع: "تركيا حليف مهم في الناتو ونحن ممتنُّون لشراكتها".

وكان الوزيران بحثا عملية الانسحاب من أفغانستان خلال اتصال هاتفي بينهما يوم 24 أغسطس/آب الجاري.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت "طالبان" من بسط سيطرتها على معظم أنحاء البلاد، وفي 15 أغسطس/آب، دخل مسلحو الحركة العاصمة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني البلاد ووصل إلى الإمارات.

ومنذ سيطرة الحركة على أفغانستان أجْلت دول عدة دبلوماسييها ورعاياها خشية على مصيرهم، وذلك على الرغم من تأكيد "طالبان" أنها ستضمن حماية جميع البعثات الأجنبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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