أعلنت وزارة الداخلية التونسية السبت عن 6 تعيينات جديدة شملت مناصب عليا بالوزارة.

وقالت الداخلية في بيان إنه "تقرر بداية من السبت إجراء حركة في الإدارة العامة للحرس الوطني (الدرك)".

وعُين بمقتضى هذه الحركة وفق البيان "العميد رضوان الحطاب الطرابلسي متفقداً عاماً للحرس الوطني، والعميد كمال خميس المحجوب مديراً عاماً للأمن العمومي للحرس الوطني، والعميد ماهر فرج بوعفصون مديراً عاماً لحرس الحدود".

كما أعلنت الوزارة "تعيين العميد سامي محمد الحمزاوي مديراً عاماً لوحدات التدخل للحرس الوطني، والعميد محمد فارس محمد بن شعبان مديراً عاماً للمصالح المشتركة للحرس، والعميد حسام صلاح قوتة مديراً عاماً لتعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية".

ويوم 19 أغسطس/آب الجاري أعلنت الوزارة عن 9 تعيينات جديدة شملت مناصب عليا بإدارات قوات الأمن الداخلي (الشرطة) والمصالح المختصة (الاستعلامات) التابعة للوزارة.

وفي 29 يوليو/تموز الماضي كلَّف الرئيس التونسي قيس سعيد رسمياً، رضا غرسلاوي، تسيير شؤون وزارة الداخلية.

وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية أعلن سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي المكلف تسيير وزارة الداخلية بالنيابة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وترؤُّسه النيابة العامة.

وقال سعيد إنه اتخذ هذه القرارات لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها واعتبرها البعض "انقلاباً وخروجاً على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرةً إياها "تصحيحاً للمسار".