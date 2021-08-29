قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن على اليونان أن تدرك أنها لن تجني شيئاً من موقفها ونهجها التوسعي وتصرفاتها الاستفزازية، مبيناً أن هذه السياسات بعيدة عن المنطق.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين خلال جولة على المناطق الحدودية مع اليونان بولاية أدرنة غربي البلاد الأحد برفقة قادة القوات التركية.

وأوضح أقار أن "اليونان تعمل جاهدة لتقييد بلادنا من خلال مزاعم لا أصل لها".

وأضاف أن تركيا ترغب في حل المشكلات القائمة مع اليونان في بحر إيجة عن طريق الحوار وعملاً بمبدأ حسن الجوار وبالسبل الدبلوماسية والسياسية.

وتابع قائلاً: "نأمل ونهدف لشعبَي البلدين أن يعيشا في رخاء وأن يستفيدا من الثروات المتوافرة، لكننا نواجه صعوبة في إيصال مبتغانا إلى الجانب الآخر".

وأشار إلى أن مطالب اليونان بعيدة تماماً عن الواقعية وأن قادة أثينا يصرون على تجاهل حقوق تركيا في المنطقة ويعتبرون بحر إيجة ملكاً لهم وحدهم.

ولفت إلى أن السلطات اليونانية تواصل تسليح الجزر في بحر إيجة، متجاهلة كل القوانين والأنظمة الدولية.

وتطرق أقار خلال حديثه إلى ملف اللاجئين قائلاً: "أزمة اللاجئين ليست خاصة بتركيا، هذه أزمة تعني العالم أجمع، وعلى الجميع وبخاصة الاتحاد الأوروبي المساهمة بشكل أكبر لحلها".

وأكد أقار أن تعامل السلطات اليونانية مع اللاجئين وإرغامهم على العودة إلى تركيا وتركهم يواجهون الموت في البحار أمر لا يمكن قبوله أبداً.

وأردف قائلاً: "تركيا تواصل تقديم الخدمات لملايين السوريين سواء في الداخل أو الذين نستضيفهم في أراضينا، بينما اليونان ترفض استقبال أي لاجئ وتجبرهم على مواجهة الموت وسط البحار".