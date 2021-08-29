قال وزير الدفاع العراقي جمعة عناد في مقابلة مع قناة عراقية محلية السبت إن وزارته في انتظار عروض من تركيا بشأن شراء طائرات مُسيَّرة وأنظمة دفاعية.

وأكد الوزير في مقابلة مع قناة عراقية محلية أن مُسيَّرات (بيرقدار) التركية دقيقة جداً ومتطورة وحققت نجاحات كبيرة في العديد من الدول مثل سوريا وأذربيجان وليبيا.

وأعرب عناد عن رغبته بامتلاك العديد من القدرات القتالية التركية، وأوضح أنه طلب عروضاً من تركيا تشمل شراء طائرات مسيرة (بيرقدار تي بي 2) و مروحيات (أتاك 1) وأنظمة مضادة للطائرات من دون طيار، وأنها ستقدم للعراق الثلاثاء.

وكان عناد زار معرض الصناعات الدفاعية IDEF21 في إسطنبول منتصف أغسطس/آب الجاري.

وأوضح وزير الدفاع أنه التقى نظيره التركي خلوصي أقار على هامش المؤتمر وطلب منه أن “تحضر تركيا عروضاً للعراق من أجل طائرات (بيرقدار تي بي 2)، و12 مروحية من طراز (أتاك 1) و6 أنظمة مضادة للطائرات من دون طيار.

وبات معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية "آيدف (IDEF)" الذي اختتمت فاعليات نسخته الـ15 في الـ20 من الشهر الجاري علامة تجارية بارزة بمجال الصناعات الدفاعية، وأضحى الرابع عالمياً بعدد الشركات والهيئات والوفود المشاركة به من بين 32 معرضاً للصناعات الدفاعية حول العالم، وصار ماركة تركية عالمية بهذا القطاع المهم.