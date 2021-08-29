سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الدفاع العراقي: طلبنا عروضاً تركية لتوريد طائرات مُسيّرة وأنظمة دفاعية
أكد وزير الدفاع العراقي السبت أن وزارته بانتظار عروض تركية لشراء طائرات بيرقدار المُسيرة، بالإضافة إلى مروحيات وأنظمة مضادة لطائرات من دون طيار، وأبدى عناد خلال مقابلة تليفزيونية إعجابه بالمُسيرات التركية ودقة إصابتها للأهداف في ميادين المعارك.
وزير الدفاع العراقي: طلبنا عروضاً تركية لتوريد طائرات مُسيّرة وأنظمة دفاعية
الوزير عناد زار معرض الصناعات الدفاعية IDEF21 في إسطنبول منتصف أغسطس/آب الجاري والتقى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار
29 أغسطس 2021

قال وزير الدفاع العراقي جمعة عناد في مقابلة مع قناة عراقية محلية السبت إن وزارته في انتظار عروض من تركيا بشأن شراء طائرات مُسيَّرة وأنظمة دفاعية.

وأكد الوزير في مقابلة مع قناة عراقية محلية أن مُسيَّرات (بيرقدار) التركية دقيقة جداً ومتطورة وحققت نجاحات كبيرة في العديد من الدول مثل سوريا وأذربيجان وليبيا.

وأعرب عناد عن رغبته بامتلاك العديد من القدرات القتالية التركية، وأوضح أنه طلب عروضاً من تركيا تشمل شراء طائرات مسيرة (بيرقدار تي بي 2) و مروحيات (أتاك 1) وأنظمة مضادة للطائرات من دون طيار، وأنها ستقدم للعراق الثلاثاء.

وكان عناد زار معرض الصناعات الدفاعية IDEF21 في إسطنبول منتصف أغسطس/آب الجاري.

وأوضح وزير الدفاع أنه التقى نظيره التركي خلوصي أقار على هامش المؤتمر وطلب منه أن “تحضر تركيا عروضاً للعراق من أجل طائرات (بيرقدار تي بي 2)، و12 مروحية من طراز (أتاك 1) و6 أنظمة مضادة للطائرات من دون طيار.

وبات معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية "آيدف (IDEF)" الذي اختتمت فاعليات نسخته الـ15 في الـ20 من الشهر الجاري علامة تجارية بارزة بمجال الصناعات الدفاعية، وأضحى الرابع عالمياً بعدد الشركات والهيئات والوفود المشاركة به من بين 32 معرضاً للصناعات الدفاعية حول العالم، وصار ماركة تركية عالمية بهذا القطاع المهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us