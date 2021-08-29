احتفلت شركة "بايكار" للصناعات الدفاعية بتسليم الطائرة المُسيَّرة الهجومية من طراز "بيرقدار أقينجي تيها" للقوات التركية، الأحد، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان.. إليكم أهم ما نعرفه عن مُسيَّرات أقينجي الهجومية.

تكنولوجيا فائقة

طُوّرت مُسيَّرات "بيرقدار أقينجي تيها" بإمكانيات محلية ووطنية تحت قيادة رئاسة الصناعات الدفاعية التركية. و"أقنجي تيها" التي تعدّ في مقدمة الطائرات المُسيَّرة امتلاكاً للتكنولوجيا الفائقة حول العالم قابلة لحمل الصواريخ والذخائر المحلية، سواء التقليدية منها والموجهة عبر الليزر.

وفيما يخصّ التقنيات المتعلقة بالطائرة يمكن لـ"أقنجي تيها" التحليق على مدار 24 ساعة متواصلة بارتفاع يصل إلى 40 ألف قدم.

ويبلغ وزن إقلاع المُسيَّرة 6 أطنان، فيما تبلغ سعة حمولتها المفيدة (من الذخيرة) 1.5 طن.

وزُوّدت "أقينجي تيها" بمزايا تكنولوجيا فائقة مثل رادارات جو جو وأنظمة مراسلة عبر الأقمار الصناعية ورادارات تحديد العوائق وغيرها من المزايا التي تجعلها مميزة بين نظرائها حول العالم.

ويمكن لـ"أقينجي تيها" بفضل الكاميرات المزودة بها لغرض الاستطلاع والمراقبة تحديد الأهداف البرية التي قد يغفل عنها قائدها على الأرض، في خطوة تزيد من فاعلية استخدام المُسيرة.

وستلعب دوراً مهماً في تخفيف أعباء المقاتلات الحربية، إذ سيكون بإمكانها تنفيذ ضربات جوية وقصف الأهداف المحددة، من خلال صواريخ جو جو المصنّعة هي الأخرى بإمكانات محلية.

13 ساعة طيران متواصلة

وفي يوليو/تموز الماضي نجحت مُسيّرة "بيرقدار أقنجي تيها" التركية في التحليق المتواصل لمدة 13 ساعة و24 دقيقة وعلى متنها حمولة وزنها 1360 كغ (3 آلاف باوند).

وأفادت شركة "بايكار" التركية بأنها تواصل تطوير مُسيَّرات بيرقدار أقنجي تيها بإمكانيات محلية ووطنية تحت قيادة رئاسة الصناعات الدفاعية.

وأضافت أن المُسيَّرة نجحت في اختبار حمل 3 آلاف باوند لمدة 13 ساعة و24 دقيقة خلال التجارب بمدينة تشورلو التابعة لولاية تكيرداغ (شمالي غرب).

وأردفت بأن المُسيرة أظهرت أداءً قوياً بتحليقها على ارتفاع 30 ألف قدم (9 آلاف و114 متراً).

وأوضحت أنه جرى تزويد الطائرة بقنبلة من إنتاج مؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي "توبيتاك" خلال إحدى التجارب.

وكانت "بيرقدار أقنجي تيها" سجلت رقماً قياسياً من ناحية الارتفاع في تاريخ الطيران التركي بتحليقها على علو 38 ألفاً و39 قدماً (11 ألفاً و594 متراً).

ذكاء اصطناعي

ويبرز الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في المُسيرة الهجومية "أقينجي تيها"، إذ إن بإمكانها جمع المعلومات عن طريق تسجيل البيانات التي تتلقاها من أجهزة الاستشعار والكاميرات الموجودة على متنها.

وتُجرى تلك العملية من خلال 6 أجهزة كمبيوتر مجهّزة بذكاء اصطناعي متطور ومركّبة بالمسيرة.

كما تمكّن أجهزة الاستشعار "أقنجي تيها" من اتخاذ القرارات عبر إدراك الوضع الراهن على مستوى عالٍ وأداء وظائف التخطيط للمسارات والمهام.

وبوسع نظام الذكاء الاصطناعي اكتشاف الزوايا الأفقية والعمودية والميل من دون الحاجة إلى أي مستشعر خارجي أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

ميزات مراقبة مذهلة

ويمكن لـ"أقينجي تيها" بفضل الكاميرات المزودة بها لغرض الاستطلاع والمراقبة تحديد الأهداف البرية التي قد يغفل عنها قائدها على الأرض، في خطوة تزيد من فاعلية استخدام المسيرة.

ولا شك أن من أبرز مزايا "أقينجي تيها" تخفيف أعباء المقاتلات الحربية، إذ سيكون بإمكانها تنفيذ ضربات جوية وقصف الأهداف المحددة، من خلال صواريخ جو-جو المصنّعة أيضاً بإمكانات محلية.

و"أقينجي تيها" التي تعدّ في مقدمة الطائرات المُسيرة امتلاكاً للتكنولوجيا الفائقة حول العالم، قابلة لحمل الصواريخ والذخائر المحلية، سواء التقليدية منها والموجهة عبر الليزر.

رادار متطور وأسلحة محلية

كما تستخدم "أقينجي تيها" نظام رادار "AESA" الذي طورته شركة "أسيلسان" التركية للصناعات العسكرية والإلكترونية، إذ إنها ستحدد الأهداف من خلال النظام المذكور ثم تقصفها بصواريخ "غوك ضوغان" و"بوز ضوغان" المحلية.

ومن خلال صاروخ "سوم SOM" التركي الموجّه ستتمكّن المسيرة من مهاجمة وضرب الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى.

وبفضل "بيرقدار أقينجي" النموذج الأول لطراز "أقنجي تيها" ستصبح تركيا إحدى الدول الثلاث الأولى في العالم التي تطور طائرات مسيرة من هذا النوع.

يذكر أن شركة "بايكار" كانت أعلنت قبل نحو عام نجاحها في أول اختبار طيران النموذج الثاني للطائرة المُسيّرة الهجومية "بيرقدار أقينجي تيها".

وذكر بيان صادر عن الشركة أنها نفذت أول عملية تحليق للنموذج الثاني للمُسيرة "بيرقدار أقينجي تيها" (Bayraktar AKINCI TİHA) في مدينة تشورلو بولاية تكيرداغ شمال غربي البلاد.

وأضاف البيان أن المدير الفني للشركة سلجوق بيرقدار أشرف على عملية اختبار طيران المسيرة التي نجحت في الاختبار وبقيت ساعة ودقيقتين في الجو.

يشار إلى أن الشركة التركية نفّذت أول اختبار طيران لأول نموذج للمسيرة في 6 ديسمبر/كانون الأول 2019، فيما نفّذت الاختبار الثاني للنموذج نفسه في 10 يناير/كانون الثاني 2020.