سياسة
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شاهد | الكاظمي يصحح معلومة مغلوطة لوزير خارجية إيران بمؤتمر بغداد
صحح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي معلومة مغلوطة أدلى بها وزير الخارجية الإيراني في قمة بغداد حول قمة التبادل التجاري بين طهران وبغداد، ما أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
شاهد | الكاظمي يصحح معلومة مغلوطة لوزير خارجية إيران بمؤتمر بغداد
عبد اللهيان أثار استياء مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعد "خرقه" البوتوكول الخاص بالتقاط الصورة الجماعية
29 أغسطس 2021

صحح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي معلومة مغلوطة أدلى بها وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، ما أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في كلمته خلال المؤتمر بأن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق يصل إلى 300 مليار دولار، ليعقب الكاظمي على كلمته قائلاً إن الرقم الصحيح هو 13 مليار دولار.

وكان قد أثار عبد اللهيان استياء مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعد "خرقه" البروتوكول الخاص بالتقاط الصورة الجماعية إذ وقف في صف الرؤساء في حين كان من المقرر أن يقف في الصف الثاني مع وزراء الخارجية.

وعقدت قمة التعاون والشراكة على مدى يوم واحد في المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً بالعاصمة بغداد لمناقشة ملفات سياسية واقتصادية وأمنية تتعلق بالعراق والمنطقة بمشاركة رؤساء دول عربية ووزراء خارجية من بينهم وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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