صحح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي معلومة مغلوطة أدلى بها وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، ما أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في كلمته خلال المؤتمر بأن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق يصل إلى 300 مليار دولار، ليعقب الكاظمي على كلمته قائلاً إن الرقم الصحيح هو 13 مليار دولار.

وكان قد أثار عبد اللهيان استياء مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعد "خرقه" البروتوكول الخاص بالتقاط الصورة الجماعية إذ وقف في صف الرؤساء في حين كان من المقرر أن يقف في الصف الثاني مع وزراء الخارجية.

وعقدت قمة التعاون والشراكة على مدى يوم واحد في المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً بالعاصمة بغداد لمناقشة ملفات سياسية واقتصادية وأمنية تتعلق بالعراق والمنطقة بمشاركة رؤساء دول عربية ووزراء خارجية من بينهم وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو.