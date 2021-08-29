أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أسماء جنود الجيش الأمريكي القتلى الـ13 في الهجوم الذي هز مطار العاصمة الأفغانية كابل الخميس الماضي.

وكانت المجندة الأمريكية نيكول جي، إحدى ضحايا الهجوم، نشرت صورة لها على حسابها في إنستغرام قبل 6 أيام وهي تحمل رضيعاً أفغانياً، وعلقت عليها "أنا أحب عملي".

وتنحدر المجندة الأمريكية من مدينة ساكرامينتو في ولاية كاليفورنيا وتبلغ من العمر 23 عاماً وكانت ضمن قوات المارينز.

والخميس استهدف هجوم مزدوج تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي محيط مطار حامد كرزاي في العاصمة كابل.

ووقع الهجوم الانتحاري الأول عند البوابة الشرقية للمطار، أما الثاني فوقع قرب فندق قريب يسمى "البارون".

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم وفق ما نقلته وكالة "أعماق" المحسوبة عليه في بيان على موقع "تليغرام".

وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم القوات المركزية الأمريكية العقيد بيل أوربان ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم كابل من الجنود الأمريكيين إلى 13 قتيلاً و18 جريحاً.