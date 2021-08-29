سياسة
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أردوغان: مستعدون لتقديم الدعم اللازم لتعافي أفغانستان
في تصريحات صحفية خلال عودته إلى تركيا بعد إتمام جولته الخارجية التي شملت البوسنة والهرسك والجبل الأسود أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هدف بلاده تعافي أفغانستان من مشكلاتها في أسرع وقت وأن أنقرة مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم لتحقيق ذلك.
أردوغان: مستعدون لتقديم الدعم اللازم لتعافي أفغانستان
أردوغان: تركيا لديها خطط بديلة حيال كل الاحتمالات المتعلقة بأمن سفارتها في كابل / AA
29 أغسطس 2021

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هدف بلاده هو تعافي أفغانستان من مشاكلها في أسرع وقت، وأن أنقرة مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم لتحقيق ذلك.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين خلال عودته إلى تركيا بعد إتمام جولته الخارجية التي شملت البوسنة والهرسك والجبل الأسود خلال اليومين الماضيين.

وقال في هذا السياق: "هدفنا الأساسي تعافي أفغانستان من مشكلاتها بأسرع وقت، وتركيا مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم لتحقيق ذلك".

وأضاف أن تركيا لديها خطط بديلة حيال كل الاحتمالات المتعلقة بأمن سفارتها في كابل وأن أولويتها هي توفير أمن موظفيها هناك.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت طالبان من بسط سيطرتها على معظم أنحاء البلاد وفي 15 أغسطس/آب الجاري دخل مسلحو الحركة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني البلاد ووصل إلى الإمارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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