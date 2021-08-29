سياسة
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"سارقة الموتى".. الشرطة الفرنسية تلقي القبض على امرأة تسرق مقتنيات المتوفين
أعلنت الشرطة الفرنسية السبت وقف امرأة اشتُبِه بسرقتها مجوهرات من جثة في نعش بمدينة لييفان شمال البلاد، لتفاجأ بعد تفتيش بيتها بوجود مجموعة من الأوراق الخاصة بحالات وفيات أخرى جرى فقدان مقتنياتها.
"سارقة الموتى".. الشرطة الفرنسية تلقي القبض على امرأة تسرق مقتنيات المتوفين
عند عودة أفراد العائلة اكتشفوا أن قريبتهم المتوفاة قد جردت من مجوهراتها وأبلغوا الشرطة
29 أغسطس 2021

أعلنت الشرطة الفرنسية أنها وقفت امرأة بعد الاشتباه في سرقتها مجوهرات من جثّة في نعش= في مدينة لييفان شمال البلاد.

وتقدمت إحدى العائلات بشكوى بعد ملاحظة وجود امرأة غريبة في عقدها الستين بين المعزّين خلال إقامة مراسم دفن قريبة لهم في بيت العزاء.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن المرأة ادعت أنها صديقة للمتوفاة فتركتها العائلة بمفردها لتقدم تحيتها أمام النعش المفتوح، وعند عودة أفراد العائلة اكتشفوا أن قريبتهم المتوفاة قد جردت من مجوهراتها، العقد والخاتم والأقراط.

وأبلغت العائلة الشرطة التي حققت سريعاً وحددت المشتبه بها وهي امرأة تعيش بالقرب من المكان الذي أقيم فيه العزاء في مدينة لييفيان، ووقفتها الشرطة وعثرت على المجوهرات المفقودة.

كما قاد التحقيق إلى اكتشاف ضلوعها في سرقة محفظة رجل ميت في بيت العزاء ذاته وفي وقت مبكر من اليوم ذاته الثلاثاء 24 أغسطس/آب.

وعند تفتيش منزلها وجدت الشرطة مجموعة من الأوراق الخاصة بحالات وفيات تضمنت رموز دخول خاصة تسمح لأفراد عائلة المتوفى بالدخول إلى غرف خاصة حيث توضع النعوش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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