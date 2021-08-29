سياسة
2 دقيقة قراءة
بالصور | الحياة البرية تعود تدريجياً في مناطق الغابات المحترقة بتركيا
بدأت مؤشرات عودة الحياة االبرية إلى طبيعتها في مناطق الغابات المحترقة بتركيا، حيث تبني الطيور أعشاشها وتنتشر الزواحف والحشرات، فيما تنمو براعم الأشجار على استحياء.
بالصور | الحياة البرية تعود تدريجياً في مناطق الغابات المحترقة بتركيا
بدأت أشجار جديدة تنمو طبيعياً في مناطق الغابات التي أكلتها النيران جنوب غربي تركيا / AA
29 أغسطس 2021

تعود الحياة البرية إلى طبيعتها تدريجياً، في الغابات المحترقة بمنطقتي مرمريس وداتشا التابعتين لولاية موغله، جنوب غربي تركيا.

وعقب إخماد الحرائق التي شهدتها غابات المنطقة أواخر يوليو/تموز الماضي، أطلقت المديرية العامة لحماية الأصول الطبيعية التابعة لوزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية، حملة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في الغابات المحترقة.

وفي هذا الإطار، أعدّت المديرية المذكورة دراسة حول "الانتعاش البيئي وإعادة التأهيل البيئي" في الغابات المحترقة.

وتقوم الدراسة على إرسال أكاديميين وخبراء من مختلف الجامعات التركية، إلى مناطق الغابات، لإجراء التحريّات والدراسات اللازمة.

وقد لاحظ الفريق الأكاديمي المكوّن من 10 خبراء، خلال عمله المتواصل منذ 20 يوماً، عودة الحياة البرية إلى طبيعتها تدريجياً في الغابات المحترقة.

ومن أبرز المؤشرات على عودة الحياة البرية لطبيعتها في غابات مرمريس وداتشا، عودة الطيور، والزواحف، والنمل إليها لتصنع أعشاشها وبيوتها وتتكاثر فيها.

كما أظهرت دراسات وتحريّات الفريق الأكاديمي، بدء ظهور البراعم من جديد في أشجار الصنوبر الأحمر التي تشتهر بها المنطقة.

وأواخر يوليو/تموز الماضي، طالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغله ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق "مناطق منكوبة"، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخماد الحرائق بالكامل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us