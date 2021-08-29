حذّرت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة "يونيسف"، الأحد، من تعرّض صحّة الأطفال العراقيين للخطر جراء عدم حصولهم على المياه الصالحة للشرب.

وقالت المنظمة الأممية في بيان، إنّ 3 من كل 5 أطفال في العراق لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب، ما يهدد تغذيتهم ويعرض صحتهم للخطر.

وأوضحت أنّ "أقلّ من نصف عدد المدارس في العراق فحسب تمتلك خدمات المياه الأساسية (دون تحديد إجمالي عددها)".

بدورها، قالت شيما سين غوبتا، ممثلة اليونيسف في العراق، إنّ "شحّ المياه في العراق ينذر بالخطر، لأنّ الأطفال لا يستطيعون النمو ليبلغوا كامل طاقاتهم دون مياه".

وبحسب البيان ذاته، فإنّ موسم الأمطار في العراق لعام 2020-2021 هو الأكثر جفافاً خلال 40 عاماً مضت، ما تسبب في نقص حادٍ لتدفق المياه في نهري دجلة والفرات بلغت نسبته 29% و 73% بالترتيب.

ويبلغ عدد الأطفال في العراق من الفئة العمرية (صفر-14 عاماً) 16 مليوناً و220 ألفاً، وفق إحصاء وزارة التخطيط العراقية في يناير/كانون الثاني 2021.

ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات، وروافدهما والتي تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوبي البلاد.

ويعاني منذ سنوات انخفاضاً متواصلاً في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار خلال السنوات الماضية.