قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأحد، إنّ بلاده أوفت بمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية حيال الهجرة ولا يمكنها تحمّل المزيد من اللاجئين.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في ولاية أنطاليا، نفى جاوش أوغلو تلقّي بلاده أيّ عرض من ألمانيا أو أيّة دولة أخرى يتعلق بمزاعم إبقاء الأفغان في تركيا.

وأضاف "هناك معلومات غير صحيحة عن اللاجئين الأفغان في تركيا".

وأضاف في سياق آخر، أنه يجب "تقديم الدعم الإنساني الكامل للمواطنين الأفغان الذين يحاولون الخروج من بلادهم والحصول على الدعم الكامل من أجل إجلاء جميع مواطني الدول الأخرى أو الأتراك".

وقال: "قبل الانفجار الإرهابي الذي وقع في مطار كابل أجلينا مواطنينا وقواتنا العسكرية".

وأوضح أنّ حركة طالبان "تعاونت معنا لتسهيل عمليات الإجلاء".

وأشار إلى أنّ لتركيا "اتصالات مع جميع الجهات في أفغانستان بما فيها طالبان"، لافتاً إلى أنّ طالبان تطلب أن تكون وحدها المسؤولة عن الأمن في أفغانستان.

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني: "ممتنون لتركيا على عرضها إعادة تشغيل وتأمين مطار كابل".