سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الخارجية التركي: لا يمكننا تحمّل أعباء مزيد من اللاجئين
أكد وزير الخارجية التركي أنّ هناك معلومات غير صحيحة عن اللاجئين الأفغان في تركيا. وأشار إلى أن بلاده أوفت بمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية حيال الهجرة ولا يمكنها تحمّل المزيد من اللاجئين.
وزير الخارجية التركي: لا يمكننا تحمّل أعباء مزيد من اللاجئين
مولود جاوش أوغلو: هناك معلومات غير صحيحة عن اللاجئين الأفغان في تركيا / AA
29 أغسطس 2021

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأحد، إنّ بلاده أوفت بمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية حيال الهجرة ولا يمكنها تحمّل المزيد من اللاجئين.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في ولاية أنطاليا، نفى جاوش أوغلو تلقّي بلاده أيّ عرض من ألمانيا أو أيّة دولة أخرى يتعلق بمزاعم إبقاء الأفغان في تركيا.

وأضاف "هناك معلومات غير صحيحة عن اللاجئين الأفغان في تركيا".

وأضاف في سياق آخر، أنه يجب "تقديم الدعم الإنساني الكامل للمواطنين الأفغان الذين يحاولون الخروج من بلادهم والحصول على الدعم الكامل من أجل إجلاء جميع مواطني الدول الأخرى أو الأتراك".

وقال: "قبل الانفجار الإرهابي الذي وقع في مطار كابل أجلينا مواطنينا وقواتنا العسكرية".

وأوضح أنّ حركة طالبان "تعاونت معنا لتسهيل عمليات الإجلاء".

وأشار إلى أنّ لتركيا "اتصالات مع جميع الجهات في أفغانستان بما فيها طالبان"، لافتاً إلى أنّ طالبان تطلب أن تكون وحدها المسؤولة عن الأمن في أفغانستان.

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني: "ممتنون لتركيا على عرضها إعادة تشغيل وتأمين مطار كابل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us