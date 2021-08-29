قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأحد، إنّ بلاده ستصنّع مقاتلتها الحربية ومنظومتها الدفاعية الجوية قريباً، بعد أن نجحت في إنتاج طائراتها المُسيّرة بشقّيْها الاستطلاعي والمسلّح.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم تسليم الطائرة المُسيّرة الهجومية من طراز "بيرقدار أقينجي" للقوات التركية، في ولاية تكيرداغ، شمال غربي تركيا.

وأعرب أقار عن فخره إزاء إنجاز مشروع آخر فائق التكنولوجيا، من إنتاج الصناعات الدفاعية التركية، مقدّماً شكره لجميع من ساهم في إنجاح مشروع "أقينجي".

وأضاف أنّ تركيا حققت تفوقاً ونجاحاً كبيرين فيما يخصّ إنتاج وتطوير الطائرات المُسيّرة، وحوّلت طاقتها هذه إلى قوّة مضاعفة، رغم أنها ليست من البلدان الأوائل التي بدأت بتصنيع هذا النوع من الطائرات.

وأشار إلى أنّ القوات المسلحة التركية بدأت تلمس نتائج هذا النجاح على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، أكد أقار أنّ القوات المسلحة التركية ستواصل أنشطتها في البرّ والبحر والجو لحماية تركيا وشعبها كما كانت بالأمس.

جاء ذلك في رسالة نشرها بمناسبة حلول عيد النصر، قال فيها إنّ نضال مصطفى كمال أتاتورك ورفاقه في سبيل استقلال تركيا بدأ في 19 مايو/أيار 1919، وتوّج بالنّصر في 30 أغسطس/آب عام 1922.

وأضاف أنّ الانتصار العظيم هو إعلان للعالم أجمع بأن الأمّة التركية ستحمي وطنها المقدّس بأي ثمن، وأنّ الأناضول ستبقى الوطن الأبدي للشعب التركي.

وأكد مواصلة القوات المسلحة كفاحها ضدّ المنظمات الإرهابية في الداخل والخارج مثل تنظيم PKK الإرهابي وأذرعه وتنظيم كولن وداعش أيضاً.

كما أشار إلى جهود تركيا في تحقيق السّلام والاستقرار الإقليمي والعالمي في أذربيجان وليبيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك والصومال والعديد من المناطق الجغرافية الأخرى، ودعمها للقضايا العادلة للدول الشقيقة والصديقة.

وتمّت عملية تطوير مُسيّرات "بيرقدار أقينجي تيها" بإمكانيات محلية ووطنية تحت إشراف رئاسة الصناعات الدفاعية.

و"بيرقدارأقنجيتيها" التي تُعدّ في مقدمة الطائرات المُسيرّة امتلاكاً للتكنولوجيا الفائقة حول العالم، قابلة لحمل الصواريخ والذخائر المحلية، سواء التقليدية منها أو الموجهة عبر الليزر.

وفيما يخصّ التقنيات المتعلقة بالطائرة، يمكن لـ"أقينجي" التحليق على مدار 24 ساعة متواصلة، بارتفاع يصل حتى 40 ألف قدم.