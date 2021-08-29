ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، بواقعة اختطاف طفل من أمام محل والده، على يد شخصين ملثّمَين، انتزعاه من يد والدته ووضعاه بالقوة داخل سيارة، واقتاداه إلى جهة غير معلومة.

واختطف الشخصان المجهولان الطفل زياد أحمد البحيري، من أمام متجر والده، الساعة التاسعة صباحاً، في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وقدّمت أسرته بلاغاً للسلطات الأمنية، ووأخطرت برقم السيارة التي اختُطف فيها.

وتداول المئات بيانات الطفل ورقم السيارة ورقم والده الشخصي عبر وسائل التواصل، مطالبين كل من يصل لأي معلومة بإخبار أسرته فوراً.