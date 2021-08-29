سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئاسة الجزائرية تحدد 27 نوفمبر لإجراء الانتخابات المحليّة
حددت الرئاسة الجزائرية يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني لإجراء الانتخابات المحلية المبكرة لتجديد مجالس البلديات والولايات.
الرئاسة الجزائرية تحدد 27 نوفمبر لإجراء الانتخابات المحليّة
الجزائر تحدد 27 نوفمبر/تشرين الثاني لإجراء الانتخابات المحلية / AA
29 أغسطس 2021

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان مساء الأحد، أنّ الانتخابات المحليّة المبكرة لتجديد مجالس البلديات والولايات ستجري في 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

وجاء في بيان الرئاسة: "وقّع رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون أمس السبت 28 أغسطس/آب 2021، مرسوماً رئاسياً يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسّباً للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرّرة يوم السبت 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021".

وكان من المفترض جريان الانتخابات المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إلا أنّ الرئيس قرر إجراءها قبل موعدها، كما حصل في الانتخابات التشريعية التي نُظّمت في 12 يونيو/حزيران وشهدت نسبة امتناع قياسيّة.

وبحسب المرسوم الرئاسي "سيُشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 15 أيلول/سبتمبر 2021".

وتخصّ الانتخابات تجديد مجالس 58 ولاية بعد التقسيم الإقليمي الجديد (كانت 48 ولاية في انتخابات 2017)، إضافة إلى 1541 بلدية.

في انتخابات 23 نوفمبر/تشرين الثاني2017، بلغت نسبة المشاركة 44,96% بالنسبة للمجالس الولائية و46,83% بالنسبة للمجالس البلدية، وفاز فيها حزبا السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us