أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان مساء الأحد، أنّ الانتخابات المحليّة المبكرة لتجديد مجالس البلديات والولايات ستجري في 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

وجاء في بيان الرئاسة: "وقّع رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون أمس السبت 28 أغسطس/آب 2021، مرسوماً رئاسياً يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسّباً للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرّرة يوم السبت 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021".

وكان من المفترض جريان الانتخابات المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إلا أنّ الرئيس قرر إجراءها قبل موعدها، كما حصل في الانتخابات التشريعية التي نُظّمت في 12 يونيو/حزيران وشهدت نسبة امتناع قياسيّة.

وبحسب المرسوم الرئاسي "سيُشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 15 أيلول/سبتمبر 2021".

وتخصّ الانتخابات تجديد مجالس 58 ولاية بعد التقسيم الإقليمي الجديد (كانت 48 ولاية في انتخابات 2017)، إضافة إلى 1541 بلدية.

في انتخابات 23 نوفمبر/تشرين الثاني2017، بلغت نسبة المشاركة 44,96% بالنسبة للمجالس الولائية و46,83% بالنسبة للمجالس البلدية، وفاز فيها حزبا السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي.