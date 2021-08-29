سياسة
2 دقيقة قراءة
احتجاجات واسعة في أثينا وبرلين ضدّ لقاح كورونا وقيود جديدة
شهدت أثينا وبرلين، تظاهرات واسعة احتجاجاً على التطعيم الإجباري، وقيود جديدة تتعلق بالموجة الرابعة من وباء كورونا.
احتجاجات واسعة في أثينا وبرلين ضدّ لقاح كورونا وقيود جديدة
استخدمت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في أثينا / AFP
29 أغسطس 2021

شهدت اليونان وألمانيا احتجاجات واسعة ضدّ التلقي الإلزامي لتطعيمات كورونا، وفرض قيود جديدة.

ففي أثينا، استخدمت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين تجمعّوا، الأحد، للاحتجاج على تلقي اللقاحات المضادة لكوفيد 19 إلزامياً.

واحتشد حوالي 5 آلاف محتج أمام البرلمان اليوناني للتعبير عن رفضهم للقرار.

وفي برلين، خرج بضعة آلاف في مسيرات لليوم الثاني على التوالي، في تظاهرات غير مصرّح بها، احتجاجاً على التطعيم ضد فيروس كورونا والقيود المفروضة للحدّ من انتشار الموجة الرابعة من الفيروس.

وردد المتظاهرون هتافات تقول: "ارفعوا أياديكم عن أطفالنا"، ولوحّوا بلافتات تندد بما وصفوه "بالفصل العنصري" بسبب التطعيم، فيما تدرس بعض المناطق في ألمانيا تشديد القيود على من لم يتلقوا اللقاحات المضادة للفيروس.

وسعى عشرات من رجال الشرطة الذين يرتدون زي مكافحة الشغب للسيطرة على التظاهرات وإبقائها في شوارع المناطق السكنية في شرق برلين.

وأعلنت الشرطة اعتقال 80 شخصاً من بين المتظاهرين، مع التركيز على من يمارسون أعمال عنف أو الذين يدعون لانتهاك القواعد المتبعة لمكافحة انتشار الجائحة.

كما اعتقلت الشرطة، أمس السبت، نحو مئة شخص في تظاهرات مماثلة، بعد محاولة المتظاهرون اجتياز الحواجز للوصول إلى مقر الحكومة وسط برلين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us