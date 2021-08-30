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أردوغان يقول إن تركيا بالمُسيَّرة "أقنجي" أصبحت من بين 3 دول تمتلك هذه التكنولوجيا، والمتحدث باسم طالبان يقول لـTRT عربي إنه يمكن الاستعانة بخبرة تركيا لإدارة مطار كابل.

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أردوغان: بالمُسيَّرة "أقنجي" أصبحنا من بين 3 دول تمتلك هذه التكنولوجيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ تركيا أصبحت من بين ثلاث دول في العالم تمتلك تكنولوجيا المُسيّرات الهجومية بعد تصنيعها المُسيّرة الهجومية "بيرقدار أقنجي تيها". [TRT عربي]

وأضاف أردوغان في سياق كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل تسليم الطائرات المُسيّرة الجديدة للجيش التركي أنّ "الطائرات التركية من دون طيار الجديدة (بيرقدار أقنجي تيها) ستكون صدمة للعالم وتتصدر عناوين وسائل الإعلام". [TRT عربي]

وقال: "على العالم أن يعرف أنّ تركيا وصلت إلى مستوى عالٍ جداً". [TRT عربي]

وأشار الرئيس التركي إلى أنّ "تركيا أثبتت علوّ كعبها في صناعة المُسيَّرات، والعالم تابع إنجازاتنا خصوصاً ما استخدمناه في سوريا وأذربيجان، وقد حققت أذربيجان انتصارات بفضل السلاح التركي وأعادت أراضيها". [TRT عربي]

المتحدث باسم طالبان لـTRT عربي: يمكن الاستعانة بخبرة تركيا لإدارة مطار كابل

أعلن المتحدّث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد الأحد عن احتمال أن تستعين حركته بالخبرة الفنية التركية للمساعدة في إدارة مطار العاصمة كابل، مشدداً على الحاجة إلى "استمرار مساعدات الأتراك" و"الاستفادة من تجاربهم في مجالات عديدة، والوصول بالعلاقات مع أنقرة إلى ثقة كاملة متبادلة". [TRT عربي]

وفي 15 أغسطس/آب الجاري سيطرت طالبان على العاصمة كابل بعد أن شرعت في مايو/أيار الماضي بتوسيع سيطرتها في أفغانستان، وسيطرت عليها بالكامل تقريباً خلال أقلّ من 10 أيام، بموازاة بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتمالها بحلول نهاية الشهر الجاري. [TRT عربي]

وبشأن رؤية الحركة للاستفادة من خبرات تركيا بعد مغادرة قواتها أفغانستان قال مجاهد في مقابلة مع TRT عربي: "نريد علاقات متينة وحسنة، تركيا بلد مهم لنا، ولدى أفغانستان علاقات تاريخية قديمة مع تركيا تريد الحفاظ عليها، وتريد تمتينها أكثر". [TRT عربي]