شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، بإقامة بؤرة استيطانية جديدة، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق مصدر فلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي شرعت بوضع بيوت متنقلة في منطقة جبلية قرب حاجز "برطعة"، في منطقة قريبة من جدار الفصل والتوسع العنصري جنوب غرب مدينة جنين، تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية.

ونقلت "وفا" عن رئيس بلدية برطعة غسان قبها، قوله إنّ البيوت المتنقلة وضعها الاحتلال من الجهة الجنوبية لبلدة برطعة، وتعدّ من أراضي قرية زبدة القريبة من البلدة، وذلك تمهيداً لإقامة البؤرة الاستيطانية الجديدة.

ولم يصدر بيان رسمي إسرائيلي بهذا الخصوص حتى الآن، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تعهد عقب توليه حكومته الجديدة في يونيو/حزيران الماضي، بدعم الاستيطان في كل مناطق الضفة الغربية.

ووفق تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، يوجد نحو 650 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة، بما فيها القدس المحتلة، يعيشون في 164 مستوطنة و124 بؤرة استيطانية.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراضٍ محتلة، ويعتبر جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.