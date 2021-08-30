سياسة
2 دقيقة قراءة
دخلها بطريقة غير شرعية.. الجزائر تعتقل السياسي التونسي نبيل القروي
ذكرت وسائل إعلام تونسية أن السلطات الجزائرية اعتقلت الأحد قطب الإعلام التونسي والمرشح الرئاسي السابق نبيل القروي بعد دخوله الجزائر بطريقة غير مشروعة، وكانت السلطات القضائية أفرجت عن القروي في 15 يونيو/حزيران الماضي ولا يزال التحقيق جارياً في قضيته.
دخلها بطريقة غير شرعية.. الجزائر تعتقل السياسي التونسي نبيل القروي
لم يظهر القروي علناً منذ الإفراج عنه في  15 يونيو/حزيران الماضي / Reuters
30 أغسطس 2021

قالت وسائل إعلام تونسية إن السلطات الجزائرية اعتقلت الأحد قطب الإعلام التونسي والمرشح الرئاسي السابق نبيل القروي بعد دخوله الجزائر سراً وبطريقة غير مشروعة.

واعتُقل القروي صاحب قناة نسمة ورئيس حزب قلب تونس ثاني أكبر حزب في البرلمان التونسي الذي جمد أعماله الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي، مع شقيقه غازي القروي النائب بالبرلمان.

وبعد أن أمضى أكثر من ستة أشهر في السجن بتونس بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي أفرجت السلطات القضائية عن القروي في 15 يونيو/حزيران الماضي، ولا تزال المحكمة تحقق في قضيته. وقال القروي إنه بريء وإن خصومه السياسيين يقفون وراء سجنه.

ولم يظهر القروي علناً ​​منذ أن عزل الرئيس قيس سعيد رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان وتولى السلطة التنفيذية الشهر الماضي في تدخل مفاجئ وصفه خصومه الإسلاميون بأنه انقلاب.

وقال التلفزيون التونسي وراديو موزاييك إف.إم إن القروي دخل سراً إلى مدينة تبسة الجزائرية وإن من المقرر أن يمثل غداً الاثنين أمام محكمة جزائرية.

ولم يتسنَّ بعد الحصول على تعليق من مسؤولين في الجزائر.

وعام 2019 هزم القروي معظم المرشحين ليصل إلى جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، وخسر في النهاية بفارق كبير أمام الرئيس قيس سعيد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us