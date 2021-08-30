سياسة
3 دقيقة قراءة
اعتراض صواريخ أطلقت على مطار كابل وقلق من استهدافه بسيارات ملغومة
أكد مسؤول أمريكي أن ما يصل إلى خمسة صواريخ أُطلقت على مطار كابل الدولي قبل أن تعترضها منظومة دفاع صاروخي، ويأتي الهجوم وسط قلق متزايد من مسؤولين أمريكيين من استهداف المطار بصواريخ وسيارات ملغومة قبل انتهاء عملية الإجلاء.
اعتراض صواريخ أطلقت على مطار كابل وقلق من استهدافه بسيارات ملغومة
القوات الأمريكية تسرع الخطا لإجلاء المواطنين الأمريكيين المتبقين والأفغان المعرضين للخطر، قبل أن تستكمل انسحابها بحلول 31 أغسطس/آب / AFP
30 أغسطس 2021

أبلغ مسؤول أمريكي رويترز بأن ما يصل إلى خمسة صواريخ أُطلقت على مطار كابل الدولي قبل أن تعترضها منظومة دفاع صاروخي، بينما تقترب الولايات المتحدة من استكمال سحب قواتها من المدينة.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الصواريخ أُطلقت في وقت مبكر من صباح الاثنين، بتوقيت العاصمة الأفغانية، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المنظومة الدفاعية أسقطتها جميعاً.

وأضاف المسؤول أن التقارير الأولية لم تشر إلى سقوط ضحايا أمريكيين، مؤكداً في الوقت نفسه أن المعلومات قد تتغير.

وكانت القوات الأمريكية نفذت الأحد، ضربة بطائرة مسيرة في كابل مستهدفة سيارة يُشتبه بأنها ملغومة وبداخلها انتحاري بدا أنه كان في طريقه لتنفيذ هجوم على المطار.

وثمة قلق متزايد من أن يشن متشددو تنظيم الدولة الإسلامية هجمات أخرى على المطار بينما تسرع القوات الأمريكية الخطا لإجلاء المواطنين الأمريكيين المتبقين والأفغان المعرضين للخطر، قبل أن تستكمل انسحابها بحلول 31 أغسطس/آب.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا إن أكثر ما يثير قلقهم هو مهاجمة تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان، فرع التنظيم المحلي، لمطار كابل خاصة بالصواريخ والسيارات الملغومة. لكن الولايات المتحدة لديها خبرة في مواجهة مثل هذه الصواريخ، لا سيما في العراق، ونصبت بالفعل منظومات دفاع صاروخي.

وقال الجنرال فرانك مكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، للصحفيين في واشنطن الأسبوع الماضي: "نعلم أنهم (تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان) يرغبون في إطلاق صاروخ هناك إذا استطاعوا".

وأضاف: "الآن لدينا بالفعل حماية جيدة للغاية في مواجهة ذلك. لدينا نظامنا المضاد للصواريخ وقذائف المورتر".

وهناك قلق أكبر إزاء شن هجمات على المطار بعد هجوم انتحاري الخميس، أودى بحياة عشرات الأفغان و13 عسكرياً أمريكياً.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت، من أن الوضع على الأرض في كابل لا يزال بالغ الخطورة، وأن قادة الجيش أبلغوه بأن من المرجح أن يتم شن هجوم جديد خلال الساعات الأربع والعشرين أو الست والثلاثين المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us