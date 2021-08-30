تداول عدد من الناشطين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة ترتدي ملابس سوداء على منصة كان يرقص عليها مجموعة من الرجال قبل أن يطالبها بعضهم بالمغادرة.

وكان الرجال يؤدون رقصة العرضة الجنوبية الشهيرة في السعودية خلال حدث فني على هامش مهرجان خيرات الباحة، وهو مهرجان يقام سنوياً لعرض المنتجات الزراعية والصناعات اليدوية والحرفية لسكان المنطقة الكائنة في جنوب غرب السعودية.

وأثار الفيديو ردود فعل مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتقد البعض فعل الفتاة التي أرادت أن تشارك في فعل "مقتصر على الرجال"، فيما تعاطف معها البعض الآخر.

ونقل موقع "أخبار 24" السعودي عن رئيس لجنة الثقافة والفنون بمحافظة القرى بدر الزهراني قوله إنه جرى إنزال الفتاة من المسرح على الفور بعد أنا صعدت فجأة إليه.

وأشار المسؤول إلى أنه جرى منع الجميع الصعود إلى المسرح التزاماً للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

إلا أن ناشطين أشاروا إلى أن الرقصة التي كان يؤديها الرجال والمعروفة أيضاً بـ"عرضة غامد وزهران"، تعد رقصة لـ"الحرب، ما هي للحريم.. الحريم ليسوا فرسان أو ذوات قدرة عليها".

والعرضة السعودية هي رقصة شعبية تؤدَّى في المناسبات الوطنية والمهرجانات والأعياد في المملكة. وتمثل جزءاً مهماً من تاريخ السعودية، إذ بدأت باعتبارها أحد أهازيج الحروب في الماضي. وهي العرضة الرسمية للبلاد فيشارك فيها الملك أيضاً في حفل استقبال كبار الشخصيات.