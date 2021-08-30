سياسة
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"أودى بحياة مدنيين".. طالبان تدين هجوماً أمريكياً بطائرة مُسيَّرة في كابل
أبلغ المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد تلفزيون الصين الحكومي الاثنين أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في الهجوم الأمريكي الذي وقع أمس الأحد، ووصف التحرك الأمريكي على أرض أجنبية بأنه غير جائز قانوناً.
"أودى بحياة مدنيين".. طالبان تدين هجوماً أمريكياً بطائرة مُسيَّرة في كابل
قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تحقق في تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين في هجوم أمس / Reuters
30 أغسطس 2021

قال متحدث باسم طالبان إن الهجوم الأمريكي بطائرة مُسيَّرة على مفجر انتحاري مشتبه به في كابل أسفر عن مقتل مدنيين، وأدان الولايات المتحدة لعدم إبلاغها الحركة قبل إصدار الأمر بشن الهجوم.

وأبلغ المتحدث ذبيح الله مجاهد تلفزيون الصين الحكومي اليوم الاثنين أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في الهجوم الذي وقع أمس الأحد ووصف التحرك الأمريكي على أرض أجنبية بأنه غير جائز قانوناً.

وتابع في رد مكتوب على أسئلة التلفزيون: "إذا وُجد تهديد محتمل في أفغانستان لكان ينبغي إبلاغنا أولاً لا شن هجوم عشوائي يسفر عن ضحايا مدنيين".

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الانتحاري الذي كان في سيارة ملغومة كان يستعد لشن هجوم على مطار كابل، إذ دخل انسحاب القوات الأمريكية مراحله الأخيرة، وذلك لصالح تنظيم داعش الإرهابي-ولاية خراسان.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تحقق في تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين في هجوم أمس.

وتابعت: "نعلم أن انفجارات كبيرة وقوية لاحقة نتجت عن تدمير السيارة، مما يشير إلى وجود كمية كبيرة من المتفجرات بداخلها ربما تسببت في سقوط مزيد من الضحايا".

كان مجاهد أدان أيضاً هجوماً أمريكياً بطائرة مُسيَّرة السبت أسفر عن مقتل اثنين من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في إقليم ننكرهار شرقي البلاد، وقال إن امرأتين وطفلاً أصيبوا في ذلك الهجوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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