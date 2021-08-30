سياسة
2 دقيقة قراءة
عيد النصر التركي.. انطلاق فاعليات الذكرى الـ99 للانتصار على الحلفاء
بدأت فاعليات "عيد النصر والقوات المسلحة" بزيارة أجراها وفد من أركان الدولة يتقدمه الرئيس رجب طيب أردوغان إلى ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك وسط أنقرة.
عيد النصر التركي.. انطلاق فاعليات الذكرى الـ99 للانتصار على الحلفاء
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يزور قبر مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك في الذكرى الـ99 لانتصار الجيش التركي على الحلفاء / AA
30 أغسطس 2021

انطلقت في العاصمة أنقرة الاثنين الاحتفالات الرسمية للذكرى الـ99 لانتصار القوات التركية على جيوش الحلفاء واليونان الغازية في 30 أغسطس/آب 1922.

وبدأت فاعليات "عيد النصر والقوات المسلحة" بزيارة أجراها وفد من أركان الدولة يتقدمه الرئيس رجب طيب أردوغان إلى ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك وسط أنقرة.

وضم الوفد رئيس البرلمان مصطفى شنطوب ونائب الرئيس فؤاد أوقطاي ورئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو وأعضاء الحكومة ورئيس حزب "الحركة القومية" دولت بهجلي وزعيمة حزب "إيي" المعارض ميرال أقشنر وعدداً من المسؤولين وقادة الجيش.

ووضع الرئيس أردوغان إكليلاً من الزهور على ضريح مصطفى كمال أتاتورك، وبعد الوقوف دقيقة صمت عُزف النشيد الوطني.

ودوّن أردوغان في سجل الزيارات: "أتاتورك العزيز، نحن في حضوركم مرة أخرى في الذكرى التاسعة والتسعين للنصر العظيم، إحدى الحلقات الذهبية على طريق استقلالنا، في هذا اليوم التاريخي نحييكم ونحيي ذكرى شهدائنا الأبرار بالرحمة".

وأضاف: "نقود تركيا إلى مستقبل مشرق يتماشى مع الأهداف التي حددتها لنا، وعبر الخطوات التي اتخذناها في الصناعات الدفاعية نعمل على زيادة قوة الردع للقوات المسلحة التركية في كل مجال، ونعزز الروابط بين الشعب وجمهوريتنا من خلال الإصلاحات التي نفذناها في الديمقراطية والعدالة والحقوق والحريات.. تركيا بأيدٍ أمينة".

ويعد "عيد النصر" الموافق 30 أغسطس/آب من كل عام عيداً وطنياً في الجمهورية التركية وجمهورية قبرص التركية، ويقام بهذه المناسبة أنشطة وفاعليات مختلفة في كل الولايات والسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us