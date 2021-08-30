سياسة
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أنقرة: سندرس أي طلب يردنا بشأن تشغيل مطار كابل
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار في تصريحات صحفية بالعاصمة أنقرة إن أنقرة تتابع من كثب التطورات في أفغانستان، وإنها ستجري الدراسة اللازمة لأي طلب تتلقاه يتعلق بتشغيل "مطار كرزاي الدولي" بالعاصمة كابل.
أنقرة: سندرس أي طلب يردنا بشأن تشغيل مطار كابل
تصريحات صحفية لوزير الدفاع التركي بالعاصمة أنقرة / AA
30 أغسطس 2021

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن أنقرة تتابع من كثب التطورات في أفغانستان وإنها ستجري الدراسة اللازمة لأي طلب تتلقاه يتعلق بتشغيل "مطار كرزاي الدولي" بالعاصمة كابل.

وأضاف في تصريحات صحفية بالعاصمة أنقرة الاثنين أن تركيا وأفغانستان تربطهما علاقات تاريخية تمتد إلى قرون تقوم على القيم الثقافية والماضي المشترك.

وأوضح أقار أن الدولة التركية وعبر قواتها المسلحة بشكل خاص عملت طيلة السنوات العشرين الماضية على تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في أفغانستان.

وفيما يخص تولي أنقرة مهمة تشغيل مطار كابل قال إن بلاده تراقب التطورات في أفغانستان عن قرب وتواصل إجراء التقييمات اللازمة بهذا الخصوص.

وأردف: "إن كانت الشروط والظروف مناسبة وفي حال تلقينا طلباً بهذا الخصوص (تشغيل المطار) فإننا مستعدون لتقييم ذلك".

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت "طالبان" من بسط سيطرتها على معظم أنحاء أفغانستان، وفي 15 أغسطس/آب الجاري دخل مسلحو الحركة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني البلاد ووصل الإمارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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