أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إطلاق مشروع "الهلال والنجمة" للمقر الجديد لوزارة الدفاع وهيئة الأركان وقيادات القوات.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم وضع حجر الأساس للمشروع، الذي سيجري افتتاحه في 19 مايو/أيار عام 2023.

وقال أردوغان: "مشروع الهلال والنجمة سنجمع فيه وزارة الدفاع وهيئة أركاننا وجميع قيادات قواتنا".

وأضاف: "سننشئ صرحاً يثير الخوف للعدو ويمنح الثقة للأصدقاء".

وأشار إلى أن إنشاء مثل هذا الصرح يستحوذ على أهمية بالغة في فترة يتحدث فيها العالم عن الهجمات الإلكترونية والسيبرانية.

ولفت إلى أن المبنى الذي سيجري تشييده، لن يكون مجهزاً بأحدث التقنيات فحسب، بل سيتميز أيضاً بحساسيته للبيئة.

وتابع قائلاً: "سيجري تشييد المبنى على قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 12.6 مليون متر مربع، وسيكون قادراً على استيعاب 15 ألف شخص".

وتطرق أردوغان خلال حديثه إلى الذكرى الـ99 لعيد النصر الذي حققته القوات التركية على جيوش الغزاة عام 1922.

وقال في هذا الخصوص: "نجح جيشنا البطل في دفع العدو من وسط الأناضول إلى ولاية إزمير في فترة وجيزة لم تتجاوز 14 يوماَ، وبذلك حقق انتصاراً عظيماً قلّ نظيره في التاريخ".

وأضاف: "من خلال العمليات العسكرية الناجحة التي نفذها جيشنا خارج حدود البلاد خلال الأعوام الأخيرة، أظهر أن ذلك النصر الذي تحقق قبل 99 عاماً لم يكن صدفة".