سياسة
2 دقيقة قراءة
الهلال والنجمة.. مقر جديد لوزارة الدفاع وهيئة الأركان وقيادات القوات بتركيا
أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشروع "الهلال والنجمة" للمقر الجديد لوزارة الدفاع وهيئة الأركان وقيادات القوات.
الهلال والنجمة.. مقر جديد لوزارة الدفاع وهيئة الأركان وقيادات القوات بتركيا
أردوغان يطلق مشروع “الهلال والنجمة” لمقر وزارة الدفاع الجديد / AA
30 أغسطس 2021

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إطلاق مشروع "الهلال والنجمة" للمقر الجديد لوزارة الدفاع وهيئة الأركان وقيادات القوات.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم وضع حجر الأساس للمشروع، الذي سيجري افتتاحه في 19 مايو/أيار عام 2023.

وقال أردوغان: "مشروع الهلال والنجمة سنجمع فيه وزارة الدفاع وهيئة أركاننا وجميع قيادات قواتنا".

وأضاف: "سننشئ صرحاً يثير الخوف للعدو ويمنح الثقة للأصدقاء".

وأشار إلى أن إنشاء مثل هذا الصرح يستحوذ على أهمية بالغة في فترة يتحدث فيها العالم عن الهجمات الإلكترونية والسيبرانية.

ولفت إلى أن المبنى الذي سيجري تشييده، لن يكون مجهزاً بأحدث التقنيات فحسب، بل سيتميز أيضاً بحساسيته للبيئة.

وتابع قائلاً: "سيجري تشييد المبنى على قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 12.6 مليون متر مربع، وسيكون قادراً على استيعاب 15 ألف شخص".

وتطرق أردوغان خلال حديثه إلى الذكرى الـ99 لعيد النصر الذي حققته القوات التركية على جيوش الغزاة عام 1922.

وقال في هذا الخصوص: "نجح جيشنا البطل في دفع العدو من وسط الأناضول إلى ولاية إزمير في فترة وجيزة لم تتجاوز 14 يوماَ، وبذلك حقق انتصاراً عظيماً قلّ نظيره في التاريخ".

وأضاف: "من خلال العمليات العسكرية الناجحة التي نفذها جيشنا خارج حدود البلاد خلال الأعوام الأخيرة، أظهر أن ذلك النصر الذي تحقق قبل 99 عاماً لم يكن صدفة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us