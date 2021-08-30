سياسة
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وزير الدفاع التركي: قواتنا ستغدو من الجيوش الرائدة بالفعالية والردع
قال وزير الدفاع التركي إن بلاده أصبحت موضوعاً في العلاقات الدولية باتساع نفوذها ومصالحها. وأشار إلى أن قوات بلاده المسلحة ستغدو إحدى الجيوش الرائدة من حيث الفعالية والردع والاحترام.
وزير الدفاع التركي: قواتنا ستغدو من الجيوش الرائدة بالفعالية والردع
خلوصي أقار: تركيا أصبحت موضوعاً في العلاقات الدولية باتساع نفوذها ومصالحها / AA
30 أغسطس 2021

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن قوات بلاده المسلحة ستغدو إحدى الجيوش الرائدة من حيث الفعالية والردع والاحترام، مع المقر الجديد لوزارة الدفاع وهيئة الأركان في أنقرة.

جاء ذلك في كلمته خلال مراسم وضع حجر الأساس لمشروع مبنى "الهلال والنجمة"، الذي سيتم افتتاحه في 19 مايو/ أيار عام 2023 ليكون مقرًا لوزارة الدفاع وهيئة الأركان وقيادة القوات المسلحة.

وأوضح أقار أن تركيا أصبحت موضوعا في العلاقات الدولية باتساع نفوذها ومصالحها يوماً بعد يوم، واتخاذها الإجراءات اللازمة حيال المخاطر والتهديدات والتطورات.

وأضاف أن القوات المسلحة تواصل نضالها من أجل أمن الوطن والمواطن، ضد جميع المخاطر وتهديدات التنظيمات الإرهابية مثل "PKK" وأذرعها، و"كولن" و"داعش"، بالإضافة إلى حماية حقوقها في قبرص والبحر المتوسط.

وأشار أقار إلى مساهمة تركيا في إحلال السلم العالمي والإقليمي، في أذربيجان وليبيا وقطر والصومال والبوسنة والهرسك وكوسوفو والعديد من المناطق عبر علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكر أن المقر الجديد لوزارة الدفاع وهيئة الأركان وقيادات القوات سيضمن التنسيق الفعال والسريع، واستخدام الموارد بكفاءة أعلى.​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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