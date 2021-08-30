أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، الاثنين، أن التهديد لمطار كابل لا يزال حقيقياً ومحدداً، وذلك عشية استكمال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وقال كيربي للصحافيين "لطالما كانت هذه العملية خطيرة، لكننا الآن في فترة على قدر خاص من الخطورة" مضيفا "التهديد لا يزال حقيقيا وناشطا وفي العديد من الحالات لا يزال محدداً".

وأضاف: "نحن على اتصال مع طالبان للتأكد من عدم حصول أخطاء أو سوء تفاهم"، رافضاً الكشف عن موعد الانسحاب الأمريكي الكامل المقرر الثلاثاء.

ومنذ الهجوم الذي وقع الخميس قرب المطار وتبناه تنظيم داعش الإرهابي وأودى بحياة العشرات بينهم 13 جندياً أمريكياً، أعلن الجيش الأمريكي أنه أحبط الأحد هجوماً بسيارة مفخخة وتصدى الاثنين لإطلاق صواريخ على مطار كابل.

وفتح البنتاغون تحقيقاً في الضربة الجوية الأمريكية الأحد التي اسفرت حسب صحيفة "واشنطن بوست" عن مقتل 10 مدنيين بينهم عدة أطفال جميعهم من عائلة واحدة.

وقال جون كيربي في هذا الصدد "نحن نحقق إذا كانت لدينا معلومات يمكن التثبت منها بأننا أودينا بحياة أبرياء، فسنكون شفافين".

وتابع المتحدث باسم البنتاغون "لا أحد يريد هذا النوع من الأمور ... لكن كان هناك تهديد حقيقي جدا ومحدد جدا ووشيك جدا للمطار وقواتنا في هذا المطار والمدنيين حول المطار".

من جهته، قال الميجور جنرال في الجيش الأمريكي هانك تايلور إنه جرى إجلاء أكثر من 122 ألف شخص من كابل منذ تموز/يوليو من بينهم 5400 أمريكي.