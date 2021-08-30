سياسة
2 دقيقة قراءة
الخطوط الجوية التركية الثانية أوروبياً بـ1322 رحلة يومية
ذكر تقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية أن شركة الخطوط الجوية التركية، احتلت المركز الثاني أوروبياً، من حيث عدد الرحلات اليومية، وذلك بواقع 1322 رحلة.
الخطوط الجوية التركية الثانية أوروبياً بـ1322 رحلة يومية
الخطوط الجوية التركية تحتل المركز الثاني أوروبياً من حيث عدد الرحلات اليومية / Reuters
30 أغسطس 2021

احتلت شركة الخطوط الجوية التركية، المركز الثاني أوروبياً، من حيث عدد الرحلات اليومية، وذلك بواقع 1322 رحلة.

جاء ذلك حسب تقرير صادر الاثنين، عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكنترول" الخاص بحركة الرحلات الجوية ما بين 23 - 29 أغسطس/آب الجاري.

وأوضح التقرير، أن حركة الطيران الأوروبية شهدت زيادة تدريجية خلال الفترة المذكورة، إذ بلغ إجمالي الرحلات الجوية 175 ألفاً و384.

وأضافت أن شركة الخطوط الجوية الأيرلندية "رايان إير" تصدرت شركات النقل الجوي الأوروبية، من حيث عدد الرحلات اليومية بـ2318 رحلة.

وجاءت الخطوط الجوية التركية في المركز الثاني، بتسجيلها 1322 رحلة يومية، وتلتها شركة الطيران البريطانية الخاصة "إيزي جيت" بـ 1186 رحلات يومية.

وأشار التقرير إلى أن خطوط "بيغاسوس" التركية، احتلت المركز التاسع في قائمة شركات الطيران الأكثر طيراناً في أوروبا بـ510 رحلات يومية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us