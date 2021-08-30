احتلت شركة الخطوط الجوية التركية، المركز الثاني أوروبياً، من حيث عدد الرحلات اليومية، وذلك بواقع 1322 رحلة.

جاء ذلك حسب تقرير صادر الاثنين، عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكنترول" الخاص بحركة الرحلات الجوية ما بين 23 - 29 أغسطس/آب الجاري.

وأوضح التقرير، أن حركة الطيران الأوروبية شهدت زيادة تدريجية خلال الفترة المذكورة، إذ بلغ إجمالي الرحلات الجوية 175 ألفاً و384.

وأضافت أن شركة الخطوط الجوية الأيرلندية "رايان إير" تصدرت شركات النقل الجوي الأوروبية، من حيث عدد الرحلات اليومية بـ2318 رحلة.

وجاءت الخطوط الجوية التركية في المركز الثاني، بتسجيلها 1322 رحلة يومية، وتلتها شركة الطيران البريطانية الخاصة "إيزي جيت" بـ 1186 رحلات يومية.

وأشار التقرير إلى أن خطوط "بيغاسوس" التركية، احتلت المركز التاسع في قائمة شركات الطيران الأكثر طيراناً في أوروبا بـ510 رحلات يومية.