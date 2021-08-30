سياسة
3 دقيقة قراءة
بعد انهيار المفاوضات مع الأسد بسبب شروط تعجيزية.. قصف مكثف للنظام على درعا
تستمر قوات نظام الأسد والمليشيات الإيرانية الداعمة لها، بقصفها المكثّف بمختلف أنواع الأسلحة على أحياء درعا البلد المُحاصرة، بعد انهيار المفاوضات مع النظام بسبب تعنّته وتمسّكه بشروط وُصفت بـ“التعجيزية”.
بعد انهيار المفاوضات مع الأسد بسبب شروط تعجيزية.. قصف مكثف للنظام على درعا
نزح حوالي 80% من أهالي الأحياء التي تتعرض لقصف قوات الأسد وحلفائه في مدينة درعا إلى الأحياء الأخرى في المنطقة / Others
30 أغسطس 2021

واصلت قوات نظام الأسد والمليشيات الإيرانية الداعمة لها، الاثنين، قصفها المكثّف بمختلف أنواع الأسلحة على أحياء درعا البلد المُحاصرة، بالتزامن مع محاولات جديدة لاقتحام تلك الأحياء.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان اللجنة المركزية في درعا البلد أمس الأحد، انهيار المفاوضات مع نظام الأسد، بسبب تعنّت "النظام" وتمسّكه بشروطه التي وُصفت بـ“التعجيزية” وإضافةِ بنودٍ جديدة عليها.

وقال الناشط الإعلامي أيمن أبو محمود لـTRT عربي إن “قوات النظام والمليشيات تستهدف المناطق المحاصرة في درعا البلد، وخاصة طريق السد ومخيم النازحين، واستخدمت صواريخ أرض-أرض ثقيلة وصواريخ من طراز بركان“.

وأشار إلى أنّ “القوات استهدفت هذه الأحياء بشكل مكثف بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تدور في محاور مختلفة بينها وبين قوات المعارضة“.

ولفت “إلى أن المدنيين محاصرون من قبل قوات النظام“، وأضاف “الوضع الإنساني كارثي جداً في المناطق المستهدفة وثمّة جرحى كثر“.

في سياق آخر، رفض وجهاء ريفي درعا الغربي والشرقي شروط النظام لوقف القصف خلال اجتماعهم مع ضابط روسي في الملعب البلدي بحي درعا المحطة، وكثفت قوات النظام قصفها على الأحياء المحاصرة بعد نهاية الاجتماع.

وقالت مصادر لـ“تلفزيون سوريا” المُعارض إن وجهاء ريفي درعا الغربي والشرقي اجتمعوا بعد ظهر اليوم مع الضابط الروسي “أندريه” في الملعب البلدي بحي درعا المحطة، وانتهى الاجتماع برفضهم لشروط النظام لوقف القصف.

وأضافت المصادر أن الوجهاء حضروا وحدهم من دون وجود ممثلين عن حي درعا البلد، وأكدوا خلال الاجتماع أن المفاوضات يجب أن تتم مع أهالي الأحياء المحاصرة، وأبلغوا اللجنة الأمنية والجانب الروسي رفضهم أي شروط بشأن درعا البلد إذا لم يوافق عليها شبان الحي ووجهاؤه.

وبعد انتهاء الاجتماع بدقائق، كثفت قوات النظام والمليشيات الإيرانية المساندة له قصفها بصواريخ أرض – أرض من نوع “فيل” و“جولان” تسببت بدمار كبير في ممتلكات الأهالي.

وتنص شروط النظام الثلاثة والتي نقلها ضبّاط "النظام" إلى اللجنة المركزية في درعا البلد، عبر قياديين في "اللواء الثامن" التابع لـ"الفيلق الخامس" المرتبط بروسيا، على الاعتراف بعلَم "النظام" علماً لكلّ سوريا، ورفعه على أعلى النقاط في درعا البلد، والاعتراف بأنّ "جيش النظام" هو المسؤول عن أمن سوريا وجميع أراضيها، بالإضافة إلى الاعتراف بـ"بشار الأسد" رئيساً شرعياً منتخَباً لكل سوريا، حسب تلفزيون سوريا.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us