قرر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، شطب الولايات المتحدة الأمريكية من قائمة وجهات السفر الآمنة.

وشملت الدول المرفوعة عن القائمة إسرائيل ولبنان وكوسوفو ومونتنيغرو ومقدونيا الشمالية.

يأتي ذلك القرار في وقت تتزايد فيه الإصابات بفيروس كورونا مجدداً، حيث تجاوزت الإصابات 100 ألف حالة الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ ثمانية أشهر.

وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع قيود السفر المفروضة على الأمريكيين في شهر يونيو/حزيران الماضي، فيما أبقت الولايات المتحدة الحظر المفروض على السفر لأوروبا إلا في الحالات الطارئة، والمستمر منذ مارس/آذار 2020.

وأبقى الاتحاد الأوروبي القرار لكل دولة على حدة، فيما يتعلق بالسماح للأفراد القادمين من هذه الدول لأسباب غير ضرورية، ممن تلقوا اللقاح كاملاً، بالدخول إلى أراضيها.