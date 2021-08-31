سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 31 أغسطس/آب 2021
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خلاصات من TRT عربي: 31 أغسطس/آب 2021
أردوغان يطلق مشروع “الهلال والنجمة” لمقر وزارة الدفاع الجديد / AA
31 أغسطس 2021

أهم الأحداث:

الهلال والنجمة.. مقر جديد لوزارة الدفاع وهيئة الأركان وقيادات القوات بتركيا، و"من أجل حلحلة الأزمة".. بدء اجتماع دول جوار ليبيا في الجزائر.

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الهلال والنجمة.. مقر جديد لوزارة الدفاع وهيئة الأركان وقيادات القوات بتركيا

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشروع "الهلال والنجمة" للمقر الجديد لوزارة الدفاع وهيئة الأركان وقيادات القوات. [TRT عربي]

وقال أردوغان: "مشروع الهلال والنجمة سنجمع فيه وزارة الدفاع وهيئة أركاننا وجميع قيادات قواتنا"، وأضاف: "سننشئ صرحاً يثير الخوف للعدو ويمنح الثقة للأصدقاء". [TRT عربي]

"من أجل حلحلة الأزمة".. بدء اجتماع دول جوار ليبيا في الجزائر

تستضيف العاصمة الجزائرية اجتماعاً وزارياً لدول جوار ليبيا "من أجل حلحلة الأزمة" في هذا البلد، يحضره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش. [TRT عربي]

وقال كوبيش: "لقد وضعت حكومة الوحدة الوطنية الميزانية اللازمة للانتخابات، لكن من المهم أن يتوافر إطار قانوني في أسرع وقت ممكن". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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