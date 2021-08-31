سياسة
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طالبان: الهزيمة الأمريكية بأفغانستان درس كبير للغزاة
قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد الثلاثاء إن هزيمة القوات الأجنبية في أفغانستان ومغادة آخر جندي أمريكي شكلت درساً كبيراً للغزاة الآخرين، وهنأ مجاهد الأفغان بالنصر من مدرج مطار كابل الذي استخدم لعمليات الإجلاء مؤخراً.
طالبان: الهزيمة الأمريكية بأفغانستان درس كبير للغزاة
المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد من مدرج مطار كابول / AFP
31 أغسطس 2021

أكدت حركة طالبان الثلاثاء بعد ساعات من مغادرة آخر القوات الأجنبية لأفغانستان أن هزيمة الولايات المتحدة شكلت "درساً كبيراً للغزاة الآخرين ولجيلنا المستقبلي".

وهنأ المتحدث باسم طالبان الثلاثاء الأفغان بانتصارهم بعد ساعات من مغادرة آخر القوات الأمريكية البلاد بعد تدخُّل عسكري دام عشرين عاماً.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد من مدرج مطار كابل "نهنئ أفغانستان... إنه نصر لنا جميعاً". وأضاف: "نريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والعالم، ونرحب بعلاقات دبلوماسية جيدة معهم جميعاً".

وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد من مدرج المطار الذي شهد أكبر عملية إجلاء في العالم "إنه أيضاً درس للعالم".

وكان تبنى مجلس الأمن الدولي الاثنين قراراً يدعو حركة طالبان لاحترام "التزاماتها" من أجل خروج "آمن" لكل الذين يريدون مغادرة أفغانستان، من دون المطالبة بمنطقة آمنة دعت فرنسا لإقامتها لمواصلة العمليات الإنسانية.

وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مع القرار الذي وضعته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بينما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت.

وقال مجلس الأمن في قراره إنه "يتوقع" من طالبان أن توفي بكل "التزاماتها"، لا سيما في ما يتعلق بـ"المغادرة الآمنة" و"المنظمة" من أفغانستان "لمواطنين أفغان ورعايا أجانب" بعد انسحاب الولايات المتحدة الذي أنجز الثلاثاء.

ومنذ مايو/أيار شرعت "طالبان" بتوسيع سيطرتها في أفغانستان وسيطرت الحركة خلال 10 أيام على معظم البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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