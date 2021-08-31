أعادت صورة قائد القوات الأمريكية في أفغانستان كريس دوناهو وهو يصعد على متن الطائرة بوصفه آخر جندي في الخدمة الأمريكية يغادر مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل، الأذهان إلى مشهد مشابه حين غادر آخر جندي سوفييتي أفغانستان.

وذكرت صورة الجنرال الأمريكية التي جرى التقاطها عبر بصريات الرؤية الليلية، بصورة الجنرال بوريس غروموف آخر قائد للجيش السوفيتي في أفغانستان، الذي خرج ممسكاً بالزهور وهو يسير على جسر مع صبي أثناء انسحاب آخر القوات السوفيتية من أفغانستان.

وغادر آخر جندي سوفييتي أفغانستان يوم 15 فبراير/آب 1989بعد قتال استمر لسنوات ضد الأفغان.

وأنهت الولايات المتحدة وجودها العسكري في أفغانستان بعد عشرين عاماً من دخولها البلاد بزعم محاربة الإرهاب.