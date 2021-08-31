سياسة
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أفغانستان.. انسحاب آخر جندي أمريكي يعيد إلى الأذهان خروج آخر جندي سوفييتي
ذكرت صورة آخر جندي أمريكي منسحب من أفغانستان بمشهد الجنرال بوريس غروموف الذي كان آخر جندي سوفييتي يغادر البلاد، في مشهد أعاد التاريخ إلى الأذهان.
أفغانستان.. انسحاب آخر جندي أمريكي يعيد إلى الأذهان خروج آخر جندي سوفييتي
غادر آخر جندي سوفييتي أفغانستان يوم 15 فبراير/آب 1989بعد قتال استمر لسنوات ضد الأفغان  / Reuters
31 أغسطس 2021

أعادت صورة قائد القوات الأمريكية في أفغانستان كريس دوناهو وهو يصعد على متن الطائرة بوصفه آخر جندي في الخدمة الأمريكية يغادر مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل، الأذهان إلى مشهد مشابه حين غادر آخر جندي سوفييتي أفغانستان.

وذكرت صورة الجنرال الأمريكية التي جرى التقاطها عبر بصريات الرؤية الليلية، بصورة الجنرال بوريس غروموف آخر قائد للجيش السوفيتي في أفغانستان، الذي خرج ممسكاً بالزهور وهو يسير على جسر مع صبي أثناء انسحاب آخر القوات السوفيتية من أفغانستان.

وغادر آخر جندي سوفييتي أفغانستان يوم 15 فبراير/آب 1989بعد قتال استمر لسنوات ضد الأفغان.

وأنهت الولايات المتحدة وجودها العسكري في أفغانستان بعد عشرين عاماً من دخولها البلاد بزعم محاربة الإرهاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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