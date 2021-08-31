سياسة
3 دقيقة قراءة
حساب إسرائيلي يهدد الجزائر ويدافع عن المغرب ومغردون يحذرون من "فتنة مفتعلة"
جدد دبلوماسي مغربي الاثنين تعليقات استشهدت بها الجزائر عندما قطعت علاقاتها مع الرباط، متوقعاً أن تصعد الخلاف بين الجانبين، فيما هدد حساب إسرائيلي الجزائر ورئيسها عبد المجيد تبون واعتبرها البعض محاولات إسرائيلية لزرع الفتنة بين دول المغرب الكبير.
حساب إسرائيلي يهدد الجزائر ويدافع عن المغرب ومغردون يحذرون من "فتنة مفتعلة"
العلم الجزائري والعلم المغربي / Others
31 أغسطس 2021

جدد دبلوماسي مغربي رفيع المستوى الاثنين تعليقات استشهدت بها الجزائر عندما قطعت علاقاتها مع الرباط الأسبوع الماضي في خطوة قد تصعِّد من حدة الخلاف بين الدولتين.

وقال عمر هلال سفير المغرب لدى الأمم المتحدة في تصريحات نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء إنه توجد أوجه شبه بين النزاعات الدائرة في الأراضي الخاضعة لسيطرة المغرب في الصحراء الغربية وتلك الواقعة في منطقة القبائل الجزائرية.

ومن المرجح أن تدفع تصريحاته الجزائر للرد بعد أن أعلنت الأسبوع الماضي أنها قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الرباط مع إبقاء القنصليات في البلدين مفتوحة.

ومن جهة أخرى هدد حساب على تويتر لعضو اللجنة المركزية لحزب العمل الإسرائيلي مئير مصري الجزائر ورئيسها عبد المجيد تبون، في إطار الخلاف بين الرباط والجزائر الذي وصل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وكتب على حسابه في تويتر باللغة العربية: "لو تجرأ تبون على المغرب فسوف يصبح حسابه مع إسرائيل. وإسرائيل لا تمزح".

فيما شكك مغردون بجدية الحساب والشخصية وأنها محاولات إسرائيلية لاستغلال التطبيع لزرع الخلافات بين دول المغرب الكبير، على حد تعبيرهم.

والحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ عام 1994، وأشارت الجزائر إلى أنها ستحول صادرات الغاز من خط أنابيب يمر عبر المغرب كان من المقرر تجديده هذا العام.

ونقلت الوكالة الرسمية المغربية عن هلال قوله: "شعب القبايل (القبائل)... له أيضاً الحق في تقرير المصير. فلماذا تنكر الجزائر عليه ما تطالب به مغاربة الصحراء؟"

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءاً من أراضيه، لكن السيادة على الإقليم متنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو، وهي حركة استقلال تدعمها الجزائر منذ رحيل إسبانيا كقوة استعمارية في سبعينيات القرن الماضي.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أيدت العام الماضي مطلب المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية مقابل تعزيز الرباط للعلاقات مع إسرائيل، قالت معظم الدول إنها تريد قراراً تدعمه الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وفتحت أكثر من 20 دولة معظمها إفريقية وعربية قنصليات في الصحراء الغربية وهو ما يعني اعترافها فعلياً بالسيادة المغربية عليها.

واتهمت الجزائر المغرب بدعم الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل (ماك)، وهي جماعة مقرها في فرنسا وتدعم استقلال منطقة القبائل في شمال شرق الجزائر. وألقت الجزائر باللوم على الحركة في حرائق الغابات التي اندلعت هذا الشهر وأوقعت قتلى، ونفت الحركة ذلك.

وفي سياق قرارها قطع العلاقات استشهدت الجزائر بموقف المغرب من الصحراء الغربية وتعليقات هلال السابقة بشأن منطقة القبائل وما قالت إنه لجوء المغرب إلى استخدام برنامج بيجاسوس للتجسس على مسؤولين جزائريين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us