سياسة
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قرقاش: اتصال أردوغان وولي عهد أبو ظبي كان إيجابياً وودياً للغاية
وصف أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الثلاثاء الاتصال الهاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بالإيجابي والودي للغاية، وأشار إلى استناد الإمارات إلى مرحلة جديدة في التعامل مع الأصدقاء بالمنطقة.
قرقاش: اتصال أردوغان وولي عهد أبو ظبي كان إيجابياً وودياً للغاية
قرقاش أكد أن الإمارات تستند إلى مرحلة جديدة تسعى فيها إلى بناء الجسور وتعظيم القواسم والعمل المشترك مع الأصدقاء
31 أغسطس 2021

وصف المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش الثلاثاء المحادثة الهاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بالإيجابية والودية للغاية.

وأكد قرقاش في تغريدة على حسابه في تويتر أن الإمارات تستند إلى مرحلة جديدة تسعى فيها لبناء الجسور وتعظيم القواسم والعمل المشترك مع الأصدقاء.

وجاء في تغريدة قرقاش: "اتصال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالشيخ محمد بن زايد كان إيجابياً وودياً للغاية، لا سيما أنه استند إلى مرحلة جديدة تسعى فيها الإمارات لبناء الجسور وتعظيم القواسم والعمل المشترك مع الأصدقاء والأشقاء لضمان عقود مقبلة من الاستقرار الإقليمي والازدهار لجميع شعوب ودول المنطقة".

وكان بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أفاد بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وخلال لقاء متلفز في العاصمة أنقرة الأربعاء الماضي قال الرئيس أردوغان إن الإمارات ستنفذ قريباً استثمارات كبيرة في تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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