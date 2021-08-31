وصف المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش الثلاثاء المحادثة الهاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بالإيجابية والودية للغاية.

وأكد قرقاش في تغريدة على حسابه في تويتر أن الإمارات تستند إلى مرحلة جديدة تسعى فيها لبناء الجسور وتعظيم القواسم والعمل المشترك مع الأصدقاء.

وجاء في تغريدة قرقاش: "اتصال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالشيخ محمد بن زايد كان إيجابياً وودياً للغاية، لا سيما أنه استند إلى مرحلة جديدة تسعى فيها الإمارات لبناء الجسور وتعظيم القواسم والعمل المشترك مع الأصدقاء والأشقاء لضمان عقود مقبلة من الاستقرار الإقليمي والازدهار لجميع شعوب ودول المنطقة".

وكان بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أفاد بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وخلال لقاء متلفز في العاصمة أنقرة الأربعاء الماضي قال الرئيس أردوغان إن الإمارات ستنفذ قريباً استثمارات كبيرة في تركيا.